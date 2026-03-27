Plazo fijo en alza: ¿Cuánto rinden $300.000 a 30 días con las nuevas tasas?

En un contexto donde las tasas de interés vuelven a posicionarse como una herramienta clave para el ahorro y los plazos fijos recuperan protagonismo entre quienes buscan una opción conservadora para hacer rendir su dinero.

Con un capital inicial de $300.000 a 30 días, los resultados pueden variar según el canal elegido para la constitución, un detalle que impacta directamente en la ganancia final al momento del vencimiento.

Es decir, teniendo en cuenta la última actualización, incluso una inversión mínima puede traducirse en un ingreso interesante en el corto plazo, lo que vuelve a este instrumento aún más atractivo para pequeños ahorristas.

En un contexto cambiante, las alternativas de ahorro vuelven a cobrar protagonismo entre quienes buscan cuidar su dinero.

Con $300.000 en plazo fijo: la ganancia que podés obtener en 30 días

De acuerdo con el simulador del Banco Nación, realizar la operación de manera presencial en sucursal ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,50%.

Bajo estas condiciones, el rendimiento estimado en un mes es de $5.054,79 en concepto de intereses, lo que lleva el monto total a $305.054,79 al vencimiento.

Por otro lado, la alternativa electrónica, es decir, constituir el plazo fijo a través de home banking o aplicaciones, presenta una tasa más elevada. En este caso, la TNA asciende al 22%, lo que impacta directamente en una mayor ganancia final.

Siguiendo esta modalidad, los intereses generados alcanzan los $5.424,66 en 30 días. De esta manera, el monto total al finalizar el período se ubica en $305.424,66, superando la opción tradicional en sucursal.

Una herramienta simple y de bajo riesgo que permite obtener una ganancia segura en pocos días.

Esta diferencia responde a una estrategia de las entidades financieras para incentivar el uso de canales digitales, que resultan más eficientes y menos costosos en términos operativos. Por eso, quienes optan por esta vía suelen acceder a mejores condiciones.

Otro dato relevante es la Tasa Efectiva Anual (TEA), que refleja el rendimiento real en caso de reinvertir los intereses. En el canal electrónico, alcanza el 24,36%, mientras que en sucursal se ubica en 22,54%, ampliando aún más la brecha entre ambas opciones.

Así, para quienes buscan maximizar ganancias en el corto plazo sin asumir riesgos, la elección del canal puede marcar una diferencia concreta.

En un escenario económico cambiante, incluso pequeños ajustes pueden impactar de manera significativa en el resultado final de la inversión.

Consejos a la hora de invertir en plazo fijo

Comparar siempre las tasas entre bancos antes de invertir.

Priorizar canales digitales, que suelen ofrecer mejor rendimiento.

Evaluar reinvertir el capital para aprovechar la tasa compuesta.

Tener en cuenta la inflación para medir la ganancia real.

Evitar retirar antes del vencimiento para no perder intereses.

Revisar periódicamente cambios en tasas del mercado.