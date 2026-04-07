Plazo fijo en tres pasos: ¿Cuánto se puede ganar con $1.500.000 en un mes?

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más elegidas por los ahorristas argentinos que buscan resguardar su dinero con bajo riesgo y una rentabilidad previsible. En un contexto donde la estabilidad es clave, este instrumento tradicional vuelve a ganar protagonismo por su simpleza y facilidad de uso.

A diferencia de otras alternativas más volátiles, el plazo fijo permite conocer de antemano cuánto se va a ganar, algo muy valorado en tiempos de incertidumbre. Además, se puede constituir de manera online en pocos pasos, sin necesidad de ser cliente de un banco, gracias al sistema habilitado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En este escenario, muchos se preguntan cuánto rinde hoy invertir una suma concreta, como $1.500.000 a 30 días. La respuesta depende de la tasa de interés que ofrece cada entidad financiera, aunque hay un promedio que sirve como referencia para hacer cuentas claras antes de decidir.

Según la información oficial del Banco Central, las tasas de interés de los depósitos a plazo fijo varían entre entidades, pero se ubican en torno a un rango del 20 al 25% de Tasa Nominal Anual (TNA) para colocaciones a 30 días.

¿Cuánto se gana con una inversión de $1.500.000 a 30 días con un plazo fijo?

Por ejemplo, el Banco de la Nación Argentina ofrece actualmente una TNA del 22%. Esto sirve como referencia concreta para calcular cuánto se puede ganar en una inversión estándar.

Si tomamos como base ese porcentaje, el rendimiento mensual aproximado sería de 1,8%. Y como resultado, un depósito de $1.500.000 genera una ganancia de 27.123,29 pesos. Es decir, al finalizar el plazo de 30 días, el cliente recibirá un total de $1.527.123,29, incluyendo el capital inicial más los intereses generados.

Simulador Plazo Fijo en Pesos del Banco Nación.

Cómo armar un plazo fijo online en tres pasos

Como bien se informó en varias oportunidades, constituir un plazo fijo es más fácil que nunca. A través del sistema online del sistema bancario también se puede invertir sin ser cliente de la entidad. El proceso es simple mediante cualquier dispositivo móvil desde el "home banking":

Ingresar al sitio del banco donde se elige invertir y cargar los datos. Seleccionar el monto de dinero y el plazo (mínimo 30 días). Finalmente, transferir el capital desde la cuenta y confirmar la operación.

Todo el proceso es digital, rápido y seguro, lo que lo convierte en una opción accesible incluso para quienes no tienen experiencia previa en inversiones.

Las claves a considerar antes de invertir

Si bien el plazo fijo es una herramienta segura, hay algunos detalles clave que conviene considerar. Por un lado, el dinero queda inmovilizado durante el período elegido, por lo que es importante no necesitarlo en ese lapso.

También hay que prestar atención a la tasa ofrecida, ya que puede cambiar según el banco y el contexto económico. Comparar opciones siempre suma.

Las tasas de interés para el plazo fijo online del Banco Central al 7 de abril de 2026.

Por último, es fundamental operar únicamente desde sitios oficiales de bancos y verificar bien los datos antes de confirmar la inversión, para evitar errores o posibles fraudes.

Para muchos ahorristas, es una puerta de entrada al mundo de las inversiones. Y con las herramientas digitales actuales, empezar es más fácil que nunca.



