Plazo fijo que rinde: ¿Cuánto invertir para ganar un Salario Mínimo "extra"?

El plazo fijo es una de las inversiones más conocidas en Argentina, tanto por su simpleza como por su rendimiento previsible: con las tasas actuales, permite generar en 30 días una ganancia equivalente al salario mínimo, hoy ubicado en $352.400. ¿Cuánto hay que invertir para conseguir este ingreso "extra"?

Esta herramienta financiera está administrada por el Banco Central (BCRA) y funciona con Tasas Nominales Anuales (TNA), que determinan el rendimiento en función del tiempo de depósito elegido: en colocaciones a 30 días, ese porcentaje se traduce en una ganancia mensual sobre el capital invertido.

En cuanto al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), este se actualiza mensualmente siguiendo un cronograma de incrementos escalonados establecido por el Gobierno nacional mediante el decreto Resolución 9/2025, luego de no llegar a un acuerdo en el Consejo del Salario.

Su monto representa lo que debe cobrar un trabajador en relación de dependencia en Argentina por una jornada legal completa. Con un plazo fijo, es posible generar un ingreso equivalente en pocos pasos.

Plazo fijo: el monto a invertir para ganar un salario mínimo





Esta semana, varias entidades ajustaron sus tasas de interés. En el caso del Banco Nación, la TNA pasó del 23% al 22%, lo que significa que hoy se necesita un depósito más alto para obtener el equivalente a un salario mínimo en 30 días.

Ese porcentaje se traduce en un rendimiento mensual de 1,83%. Con esa referencia, quienes busquen ganar un salario mínimo en un mes deberían invertir $18.642.000, según el simulador oficial del banco.

Al finalizar el plazo, el capital total devuelto sería de $18.994.410,41, de los cuales $352.410,41 corresponden a intereses: el salario mínimo "extra".

Esta es la inversión que se necesita realizar en un plazo fijo para ganar un salario mínimo de $352.410 en un mes (Captura Banco Nación).

Es importante tener en cuenta que la rentabilidad puede variar según el modo de colocación. La tasa del 22% aplica para los plazos fijos realizados de manera digital, mientras que si se hace en ventanilla, suele ubicarse entre 20,5% y 21,5%.

Además, para montos mayores, la entidad puede ofrecer tasas ligeramente superiores, de hasta 23% anual, aunque esto depende del capital depositado y no es una condición estándar.

Tasas de interés para plazo fijo de los bancos más importantes de Argentina (Captura Banco Central).

Importante: como el salario mínimo se ajusta mensualmente, y en abril alcanzará los $357.800 según el aumento previsto, en ese momento habrá que recalcular cuánto se debe invertir en un plazo fijo para generar ese monto, teniendo siempre en cuenta que el resultado dependerá también de la tasa de interés vigente.

Salario Mínimo Vital y Móvil: ¿Qué es y cómo se ajusta?





Mínimo: representa el salario base que ningún empleador puede pagar por debajo de una jornada completa, ya sea de 8 horas diarias o 48 horas semanales, sin importar la actividad que desempeñe el trabajador. Vital: la ley establece que este monto debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas del trabajador, incluyendo alimentación, vivienda, educación, vestimenta, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y aportes previsionales (como la jubilación). Móvil: indica que el salario no es fijo y se ajusta periódicamente para mantener su poder adquisitivo frente a la inflación y los cambios en el costo de vida.

El valor del salario mínimo se establece en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, integrado por representantes de sindicatos, cámaras empresarias y el Estado. Si no hay acuerdo entre las partes, el Ministerio de Capital Humano puede fijarlo por decreto.

El Gobierno dispuso un incremento mensual escalonado del salario mínimo hasta junio (Imagen ilustrativa).

Además de funcionar como un piso salarial, el SMVM sirve como referencia en distintos ámbitos:

Programas sociales: muchas prestaciones, becas y subsidios (como Becas Progresar o Volver al Trabajo) se calculan como un porcentaje del SMVM.

muchas prestaciones, becas y subsidios (como Becas Progresar o Volver al Trabajo) se calculan como un porcentaje del SMVM. Embargos: determina qué parte del salario de una persona puede ser embargada legalmente, generalmente la porción que excede al salario mínimo.

determina qué parte del salario de una persona puede ser embargada legalmente, generalmente la porción que excede al salario mínimo. Sector informal: aunque los trabajadores no registrados no están legalmente cubiertos, el SMVM sirve como guía para determinar un salario justo.

Es importante no confundir el SMVM con los sueldos básicos de cada sector. Los gremios (comercio, construcción, camioneros, entre otros) negocian paritarias que generalmente establecen salarios superiores al salario mínimo nacional.



