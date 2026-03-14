Plazo fijo "recargado": cuánto invertir para ganar un extra de $350.000 en apenas 30 días

El plazo fijo se mantiene como una alternativa "estrella" entre quienes buscan conseguir un ingreso extra de forma sencilla. Con las tasas actuales que ofrecen los bancos, es posible calcular cuánta plata hay que invertir para alcanzar una ganancia de $350.000 en apenas 30 días.

El mecanismo es fácil y accesible para la mayoría de los ahorristas. Solo se necesita depositar una suma de dinero en el banco -puede ser el mismo donde se cobra el sueldo o uno que acepte no clientes- por un tiempo determinado y, al finalizar ese período, la entidad devuelve el capital junto con los intereses generados.

En Argentina, este método de inversión está regulado por el Banco Central (BCRA). Si bien actualmente las entidades pueden fijar su propia Tasa Nominal Anual (TNA), hoy las tasas se ubican, con pequeñas variaciones según el institución, en torno al 26%.

A continuación, un repaso de cómo funciona el plazo fijo y qué tener en cuenta antes de constituir uno.

Plazo fijo: ¿Cuánto invertir para ganar $350.000 en 30 días?





Entre las distintas alternativas que ofrecen los bancos, el Banco Nación suele aparecer entre las opciones elegidas por muchos ahorristas al momento de constituir un plazo fijo. Actualmente, la entidad ofrece una TNA del 24,5%, un rendimiento que se ubica dentro del rango "intermedio" frente a otras propuestas.

Esa tasa equivale aproximadamente a un rendimiento mensual del 2,04%. Con ese porcentaje como referencia, quienes busquen obtener una ganancia cercana a $350.000 en un plazo de 30 días deberían invertir $16.700.000, según cálculos del simulador oficial de la entidad.

Este es el monto a invertir para ganar $350.000 con un plazo fijo (Imagen: Banco Nación).

Cabe señalar que el rendimiento puede variar según la modalidad elegida para realizar la operación. En el caso del Banco Nación, la tasa del 24,5% se aplica cuando el plazo fijo se constituye de forma electrónica, mientras que si el depósito se hace de forma presencial en una sucursal, la TNA suele ubicarse en un rango de entre 20,5% y 21,5%.

Por otro lado, en montos particularmente elevados la tasa puede mejorar levemente. Para inversiones muy altas, el banco puede ofrecer hasta un 25,5% de tasa anual, aunque este beneficio no se aplica de manera general y depende del volumen de dinero colocado.

Tasas de interés para plazo fijo de esta semana





El Banco Central actualiza todos los días un comparador de plazos fijos que reúne a las entidades financieras que ofrecen esta herramienta de ahorro. Ahí se pueden consultar y comparar las tasas de interés que paga cada banco para colocaciones online a 30 días.

Entre las principales entidades del país, estos son los rendimientos registrados en los últimos días:

Banco Macro: 26%.

Banco Provincia de Buenos Aires: 25%.

ICBC: 24,8%.

Banco Nación: 24,5%.

BBVA Argentina: 23%.

Banco Galicia: 23%.

Santander Argentina: 23%.

Banco Credicoop: 22%.

Banco Ciudad: 21%.