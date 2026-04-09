Plazo fijo rendidor: cuánto dinero se necesita para ganar $700.000 con las nuevas tasas

En un escenario económico donde el peso pierde terreno día a día, los ahorristas argentinos buscan refugios seguros para que sus pesos no se evaporen. El plazo fijo tradicional se mantiene como la herramienta favorita por su sencillez: no requiere ser un experto en finanzas y ofrece una ganancia garantizada de antemano.

Estas operaciones dependientes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) no cuentan con un piso mínimo para invertir y cada banco compite por los depósitos ofreciendo rendimientos distintos entre sí. Esto obliga a los usuarios a caminar (o navegar las apps) para encontrar la opción que realmente haga rendir sus ahorros.

¿Cuánto dinero se necesita para ganar $700.000?

Para quienes buscan un objetivo ambicioso, como obtener una renta que funcione como un segundo sueldo, los números son claros. Para ganar $700.000 extra en 30 días, un ahorrista necesita invertir hoy un capital de $38.750.000.

La rentabilidad actual del plazo fijo.

Este cálculo se desprende de una Tasa Nominal Anual (TNA) del 22%, que es el promedio que manejan las entidades para grandes depósitos. Actualmente, la rentabilidad mensual de estas operaciones se ubica entre el 1,5% y el 2%, dependiendo de dónde se ponga el dinero.

Las tasas de interés vigentes para los plazo fijo

Banco Macro: 24%

Banco Provincia: 23%

Banco ICBC: 22,5%

Banco Nación: 21%

Banco Credicoop: 21%

Banco BBVA: 20,5%

Banco Ciudad: 20%

Banco Galicia: 19,5%

Banco Santander: 18%

Datos clave antes de invertir

Es importante saber que las inversiones superiores a los 10 millones de pesos suelen recibir un "plus" de tasa. Además, recordá que el dinero quedará inmovilizado por un mínimo de 30 días, por lo que se recomienda utilizar solo capital que no se necesite para gastos urgentes durante el mes.