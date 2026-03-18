Plazo fijo renovado: cuánto hay que invertir para ganar $400.000 a 30 días con las nuevas tasas

Las tasas de interés del plazo fijo tuvieron una leve modificación en los últimos días, pero sigue siendo una de las alternativas más elegidas por los pequeños ahorristas para obtener un extra todos los meses en simples pasos.

Con el nuevo esquema de tasas, los interesados en este tipo de operaciones podrán obtener entre un 21 y un 26% anual, lo que permite una rentabilidad mensual que varía en un 1,75 y un 2,17%.

Se trata de una de las operaciones más seguras que pueden afrontar los pequeños ahorristas en Argentina debido a que, antes de confirmar la operación, sabrán cuánto dinero necesitan para alcanzar un monto o el rendimiento de una inversión determinada.

Las entidades bancarias pueden ofrecer una tasa de interés distinta para cada caso debido a que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó la tasa mínima obligatoria para estas operaciones, y queda en los ahorristas analizar cual es la más conveniente en cada caso.

Cuánto hay que invertir en un plazo fijo para ganar $400.000 en 30 días

Los interesados en realizar un plazo fijo que deje una rentabilidad de $400.000 mensuales tendrán que contar con un capital inicial cercano a las $20 millones.

Según el simulador de plazo fijo del BNA, los que inviertan $19.500.000 podrán acceder a $400.684,93 en concepto de intereses cuando se cumpla el tiempo establecido.

Cambio el plazo fijo: el dinero que deben invertir hoy para ganar $400.000.

En este caso puntual, la tasa de interés ofrecida por la entidad bancaria será del 25% si se realiza mediante los canales online, mientras que, si se trata de una operación presencial, será del 21,5%.

Las tasas de interés que se ofrecen hoy para un plazo fijo