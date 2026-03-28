Plazo fijo sin límites: ¿Cuánto rinde una inversión de $450.000 a 30 días?

La economía actual exige contar con un respaldo de dinero ante cualquier imprevisto, pero también resulta clave que esos ahorros no pierdan valor y puedan generar algún tipo de ganancia.

Para estos casos, el plazo fijo se presenta como una de las alternativas más elegidas, ya que ofrece previsibilidad, bajo riesgo y la posibilidad de conocer de antemano cuánto se obtendrá al finalizar el período.

Además, con la reciente suba de las tasas de interés, incluso montos relativamente accesibles pueden traducirse en rendimientos interesantes.

Una alternativa que permite resguardar el dinero y obtener una renta en el corto plazo.

Plazo fijo: ¿Cuánto ganás con $450.000 en 30 días?



El plazo fijo volvió a posicionarse como una de las herramientas más utilizadas por los ahorristas que buscan obtener una ganancia sin asumir grandes riesgos.

Según el simulador del Banco Nación, una inversión de $450.000 a 30 días puede generar un rendimiento que varía según el canal elegido para realizar la operación.

En el caso de hacerlo de manera presencial en sucursal, el capital inicial de $450.000 permite obtener intereses por $7.582,19 en un plazo de 30 días.

De esta manera, al finalizar el período, el monto total asciende a $457.582,19. La tasa nominal anual (TNA) aplicada en este caso es del 20,50%, con una tasa efectiva anual (TEA) del 22,54%.

Plazo fijo: esto ganás si invertís $450.000 durante 30 días.

Por otro lado, quienes opten por la modalidad electrónica, a través de home banking o aplicaciones, pueden acceder a un rendimiento mayor. Para el mismo monto y plazo, los intereses generados alcanzan los $8.136,99, lo que eleva el total a $458.136,99 al término de los 30 días. En este caso, la TNA es del 22% y la TEA del 24,36%.

La diferencia entre ambos canales responde a una estrategia de las entidades financieras para incentivar el uso de herramientas digitales, que reducen costos operativos y agilizan las transacciones. Por eso, cada vez más usuarios eligen realizar estas operaciones de forma online.

Si bien los montos pueden parecer moderados en términos absolutos, lo cierto es que en contextos de estabilidad relativa, este tipo de colocaciones permite obtener un ingreso adicional sin exposición a la volatilidad del mercado.

Ideal para quienes buscan estabilidad y un ingreso extra sin asumir riesgos.

Además, la posibilidad de renovar el capital junto con los intereses genera un efecto acumulativo que puede potenciar las ganancias a lo largo del tiempo.

En definitiva, el plazo fijo continúa siendo una opción válida para quienes priorizan seguridad y previsibilidad, especialmente en escenarios donde las tasas se mantienen competitivas frente a otras alternativas de inversión.

Con tasas actualizadas, crece el interés por opciones seguras en pesos.

Claves para sacarle el máximo rendimiento al plazo fijo





Elegir siempre la opción electrónica, ya que ofrece mejores tasas.

Comparar TNA y TEA antes de invertir: la TEA refleja mejor la ganancia real.

Evaluar la renovación automática para potenciar rendimientos mes a mes.

Considerar el contexto inflacionario para medir si la ganancia es positiva en términos reales.

Diversificar: no colocar todo el dinero en una sola alternativa.