Plazo fijo "tentador": cuánto invertir para ganar $480.000 y asegurarse un "extra" de manera sencilla

El plazo fijo es una herramienta que genera un ingreso "extra" a fin de mes de forma sencilla y sirve para afrontar gastos cotidianos o puntuales. Con la inversión adecuada se pueden conseguir $480.000 de ganancia en apenas 30 días: ¿Cuánto hay que colocar para lograrlo?

El procedimiento es simple: se hace desde el homebanking o de forma presencial en el banco. Hay que ingresar a la sección de inversiones, definir cuánto dinero se va a colocar y por cuánto tiempo se mantendrá inmovilizado; una vez confirmado, solo resta esperar al vencimiento.

Administrado por el Banco Central (BCRA), el plazo fijo se apoya en dos aspectos importantes: seguridad y previsibilidad. Por un lado, los depósitos cuentan con cobertura a través del Seguro de Garantía de los Depósitos (según la entidad), y por el otro, las tasas de interés permiten saber de antemano cuánta plata se tendrá al finalizar la operación.

Con esta opción, muchas personas pueden sumar un poco más de plata para afrontar gastos del día a día, como el de alimentos, o simplemente para llegar con más aire a fin de mes, en un escenario donde los ingresos rinden cada vez menos.

Cuánto hay que invertir en un plazo fijo para ganar $480.000 en 30 días





Las tasas de los plazos fijos entre los principales bancos del país se mantienen en niveles similares, aunque hubo algunos cambios recientes. Por caso, el Banco de la Nación Argentina (BNA) aplicó un recorte y hoy ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 22%.

Ese nivel de tasa equivale, de forma aproximada, a un rendimiento mensual del 1,83%. Con ese dato como referencia, para ganar $480.000 en un plazo de 30 días se necesita una inversión grande, que ronda los $25.400.000 según se observa en el simulador oficial.

Esta es la inversión que se necesita para ganar $480.000 en un plazo fijo de 30 días (Captura Banco Nación).

Un detalle clave es que la rentabilidad puede variar según el canal elegido. En el caso del Banco Nación, la tasa del 22% se aplica a los plazos fijos constituidos de manera digital, mientras que en sucursal puede ubicarse levemente por debajo.

A su vez, para montos más altos, existe la posibilidad de acceder a una tasa algo superior, que puede llegar hasta el 23% anual, aunque no se trata de una condición general y depende del capital invertido.

Plazo fijo en distintos bancos: ¿Cuánto invertir para ganar $480.000?





Cada banco define su propia tasa de interés, y aunque varias entidades ofrecen rendimientos por encima del BNA, actualmente ninguna supera el 30% nominal anual, según datos oficiales.

Entre las opciones más altas del mercado aparecen el Banco CMF, Banco del Sol y Banco Voii, que manejan una TNA del 29%. Ese porcentaje equivale a un rendimiento mensual aproximado del 2,41%.

Las tasas de interés son determinantes para invertir menos plata y conseguir una mejor ganancia en un plazo fijo (Imagen ilustrativa).

Con esa tasa, para obtener una ganancia de $480.000 en 30 días se necesita una inversión menor que en el Banco Nación: alrededor de $19.860.000.

La comparación deja en claro un punto clave: cuanto más alta es la tasa de interés, menor es el capital necesario para alcanzar una misma ganancia, por lo que elegir bien la entidad puede marcar una diferencia importante en el resultado final.

¿Qué tasas de interés ofrecen los bancos más importantes?





El BCRA publica todos los días un relevamiento con las tasas que ofrecen las entidades para plazos fijos a 30 días realizados de forma online, lo que permite comparar rápidamente qué banco paga más.

En los últimos días hubo algunos ajustes, y así quedaron hoy los rendimientos de las principales entidades, ordenados de mayor a menor:

Banco Macro: 24%.

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 23%.

ICBC Argentina: 23,15%.

Banco de la Nación Argentina: 22%.

Santander Argentina: 22%.

Banco Credicoop: 22%.

BBVA Argentina: 21%.

Banco Galicia: 21%.

Banco Ciudad de Buenos Aires: 21%.