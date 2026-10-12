Por El Niño y tras la crecida del río Iguazú, cierran el puerto y restringen el acceso a las Cataratas

En el marco de las crecidas por El Niño, la zona del litoral vive horas críticas. El desbordamiento del río Iguazú obligó a suspender la navegación en el Puerto Iguazú.

Las medidas rigen desde este lunes 12 de octubre, con la premisa de prevenir accidentes ante el aumento del caudal y los riesgos que representa para las pasarelas, los senderos y las instalaciones cercanas a los saltos.

La Prefectura Naval Argentina dispuso la suspensión de la navegación para las embarcaciones que realizan cruces fronterizos, excursiones turísticas y actividades deportivas en el puerto de Iguazú. La medida se mantendrá vigente hasta que las condiciones del río permitan garantizar una circulación segura.

La decisión también contempla la comunicación oficial a las autoridades paraguayas que intervienen en la navegación entre el puerto Tres Fronteras, ubicado en Paraguay, y el puerto de Iguazú.

Según los registros del hidrómetro local, el río alcanzó los 25 metros y continuaba en ascenso. Este escenario mantiene en alerta a las autoridades, ya que el plan de inundaciones de Prefectura establece la activación de esa instancia cuando el nivel supera los 28 metros.

Por el momento, no hay una fecha prevista para el levantamiento de la restricción. La reanudación de las actividades dependerá de una evaluación de Prefectura Naval Argentina, que deberá confirmar que desaparecieron las condiciones que motivaron la suspensión.

En tanto, la Estación L8C "Costera Iguazú" podrá autorizar excepciones únicamente ante emergencias debidamente justificadas o por razones de seguridad, siempre que se realice previamente una evaluación de las condiciones del río.



