Por la despedida de Messi el Subte D extiende su horario hasta la 1:30

La empresa Subterráneos de Buenos Aires prestará un servicio especial en la Línea D este martes 6 de octubre con el objetivo de facilitar la desconcentración del público tras el partido despedida de Lionel Messi en la Selección Argentina.

El encuentro deportivo entre Argentina y Benín se disputará en el Estadio Monumental, en el barrio porteño de Núñez.

Estaciones habilitadas y funcionamiento en la madrugada

Una vez finalizado el horario habitual, las formaciones continuarán saliendo de la cabecera Congreso de Tucumán, la estación más cercana al estadio. Los pasajeros únicamente podrán descender en las paradas seleccionadas: Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.

La medida mantendrá la operación hasta la 1:30 de la madrugada para garantizar la movilidad de los espectadores. Con este operativo, las autoridades buscan agilizar la evacuación de la zona de Núñez y reducir la congestión vehicular en las avenidas aledañas al estadio.