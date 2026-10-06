Por la despedida de Messi, una línea de subte extiende sus horarios de cierre

La Línea D del Subte de la Ciudad de Buenos Aires tendrá un horario especial este martes 6 de octubre por el partido amistoso entre la Selección argentina y Benín.

El encuentro, que se disputará en el estadio de River Plate, en Núñez, será especial ya que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

La extensión del servicio tiene como objetivo hacer más sencillo el regreso de los hinchas que concurran al Monumental y agilizar la desconcentración de la zona una vez que finalice el partido.

¿Cuáles son los horarios especiales de la Línea D para este martes?

¿Cuáles son los horarios especiales de la Línea D para este martes?

La extensión del servicio se mantendrá hasta la 1:30 del miércoles 7 de octubre, con un esquema pensado especialmente para el regreso de quienes concurran al partido.

Durante ese período, los pasajeros solamente podrán subir al Subte en Congreso de Tucumán, la estación cabecera de la Línea D ubicada en la zona norte y próxima al estadio Monumental.

Los trenes realizarán el recorrido en una sola dirección, desde Congreso de Tucumán hacia el centro porteño. En el trayecto, únicamente estará permitido descender en Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.

Las paradas fueron definidas para distribuir la salida de los hinchas en diferentes puntos y facilitar las conexiones con otras líneas del Subte y distintos medios de transporte.

Una parada de la Línea D volvió a abrir sus puertas: ¿Cuál es?

Una parada de la Línea D volvió a abrir sus puertas: ¿Cuál es?

La estación Tribunales de la Línea D volvió a funcionar este lunes tras una renovación que alcanzó los andenes, vestíbulos, escaleras y accesos. Dos entradas sobre Talcahuano siguen cerradas temporalmente.

Por ahora, los pasajeros pueden ingresar y salir por los accesos de Lavalle 1245 y Libertad 540. La obra también incluyó mejoras en pisos, iluminación, señalización y mobiliario, además de trabajos para evitar filtraciones.

Mientras tanto, continúan cerradas por obras Medrano, de la Línea B; Lavalle, de la Línea C; y General Urquiza y Entre Ríos, ambas de la Línea E.