Por qué el Feng Shui recomienda dormir con una llave debajo de la almohada

El Feng Shui agrupa un conjunto de prácticas que buscan ordenar los espacios y favorecer el flujo de la energía a partir de la disposición de objetos, colores y elementos dentro del hogar.

Uno de los más difundidos consiste en ubicar una llave debajo de la almohada antes de acostarse. Quienes siguen esta corriente sostienen que el objeto se vincula con la apertura de caminos, la llegada de oportunidades y la posibilidad de superar obstáculos.

Para qué se usa la llave bajo la almohada

Según esta tradición, la llave funciona como un símbolo de acceso a nuevas posibilidades. Por eso, algunas personas deciden colocarla bajo la almohada con la intención de favorecer cambios positivos o dar inicio a una nueva etapa.

Según el Feng Shui, la llave funciona como un símbolo de acceso a nuevas posibilidades.

El ritual suele asociarse con distintos propósitos:

Destrabar situaciones que se perciben estancadas.

Atraer oportunidades laborales, económicas o personales.

Reforzar la sensación de protección durante el descanso.

Marcar simbólicamente el cierre de un ciclo y el comienzo de otro.

Fijar una intención antes de dormir.





Qué representa la llave dentro del Feng Shui

Las interpretaciones más difundidas sobre esta corriente sostienen que las llaves remiten a ideas como el acceso, el movimiento, la protección y la apertura. Al ubicarlas bajo la almohada, la intención es trasladar ese simbolismo al momento del descanso y también a los proyectos que la persona quiere concretar.

La lógica del ritual propone que el objeto actúe como una representación de aquello que se busca desbloquear en el día a día. Por esa razón, quienes lo practican suelen pensar primero en un objetivo puntual: conseguir un empleo, mejorar su situación económica, arrancar una etapa distinta o dejar atrás un obstáculo específico antes de repetir la costumbre.