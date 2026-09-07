Por qué hay que tirar sal en el inodoro y cada cuánto conviene hacerlo

Limpiar el inodoro es una de las tareas más importantes para mantener la higiene del baño. En los últimos tiempos, un método casero que combina sal, bicarbonato de sodio y aceite ganó popularidad por su supuesta capacidad para ayudar a remover suciedad, gérmenes y bacterias de la superficie.

El truco utiliza ingredientes que suelen estar disponibles en cualquier cocina y requiere dejarlos actuar durante varias horas para realizar una limpieza profunda del sanitario.

Cómo limpiar el inodoro con sal y bicarbonato

Para realizar el procedimiento se necesitan 250 gramos de sal, 250 gramos de bicarbonato de sodio y 25 cucharadas de aceite.

La preparación consiste en colocar los ingredientes directamente en el inodoro y distribuirlos por las distintas superficies del sanitario. De acuerdo con el método difundido, la mezcla debe permanecer allí durante toda la noche, para que actúe sobre las impurezas adheridas.

A la mañana siguiente, se recomienda repetir el procedimiento como parte de una limpieza más profunda del receptáculo.

De manera opcional, también se puede agregar medio limón exprimido directamente sobre la zona. Esta alternativa busca aportar aroma y brillo al sanitario.

Según las recomendaciones difundidas, el procedimiento puede realizarse cada 15 o 30 días, como parte del mantenimiento habitual del baño.

La limpieza también puede complementarse con otras tareas en el ambiente. Los azulejos, por ejemplo, suelen acumular suciedad y hongos, por lo que requieren una atención periódica.

Para esas superficies se pueden utilizar distintos métodos. Un cepillo permite llegar a los sectores más difíciles, mientras que el vapor puede ayudar a combatir los hongos en las ranuras. También se menciona el uso de blanqueador como refuerzo para recuperar la luminosidad.

Cuando el deterioro de los azulejos es importante, otra alternativa consiste en pintarlos para renovar su apariencia sin retirar las piezas originales.

La clave, en todos los casos, está en mantener una rutina de limpieza constante y utilizar correctamente cada producto para conservar el baño en buenas condiciones.