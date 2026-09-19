Por qué los síntomas de alergia en primavera no siempre son lo que parecen y cómo influye el estrés

Apenas empiezan a florecer los árboles, se instala la misma idea de siempre, que con la llegada de la primavera llegan también las alergias. Estornudos, ojos que pican y narices tapadas hacen que muchas personas eviten salir a la calle.

Sin embargo, según datos de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, apenas el 10% de esas molestias primaverales corresponde a una alergia real, es decir, a una reacción del sistema inmunológico frente a un alérgeno.

El 90% restante es irritación mecánica: partículas que rozan la mucosa nasal y ocular sin que haya ningún mecanismo inmunitario activado.

El plátano, el gran responsable de la irritación





En las calles, buena parte de esa irritación es por causa de los árboles de plátano.

Entre septiembre y noviembre, este árbol libera grandes cantidades de polen y de filamentos diminutos que se dispersan con el viento y terminan en el aire, en las veredas y en los autos.

Al entrar en contacto con la vía respiratoria o con la conjuntiva del ojo, irritan, tengan o no alergia de base quienes los respiran.

Cuando el cuerpo reacciona sin que haya alergia de por medio





Existe un cuadro clínico poco difundido, la rinitis no alérgica inducida por estrés emocional. Produce exactamente los mismos síntomas, como estornudos, congestión o lagrimeo, sin que haya un alérgeno involucrado.

Ocurre en algunas personas como respuesta directa a la ansiedad o a un impacto emocional intenso. No se trata de algo "psicosomático" en el sentido liviano con el que a veces se usa esa palabra, sino de una vía fisiológica distinta, estudiada, donde el sistema nervioso y el sistema inmunológico se comunican entre sí.

Los síntomas más comunes de las alergias primaverales incluyen estornudos frecuentes, congestión nasal, picazón en ojos, nariz y garganta, y lagrimeo constante.

Esa conversación entre lo emocional y lo inmunológico tampoco se limita a los cuadros no alérgicos. Un estudio publicado en la revista Brain, Behavior, and Immunity comparó a un grupo de pacientes con rinitis alérgica estacional durante la temporada de polen y fuera de ella.

El hallazgo fue contundente, ya que durante la inflamación alérgica aguda esas personas presentaban un aumento significativo de síntomas depresivos, tanto respecto de su propio período asintomático como de un grupo de control sin alergia.

Ese aumento de síntomas depresivos se correlacionó con niveles más altos de interleuquina 6 (IL-6), una citoquina inflamatoria. Es decir, hay un correlato biológico medible entre el cuerpo alérgico y el estado de ánimo.

Otras revisiones sobre el tema confirman la doble vía, ya que las personas con alergias suelen presentar mayor ansiedad y reactividad emocional, y el estrés empeora los síntomas alérgicos existentes al desregular la función inmune, y hasta puede disparar reacciones parecidas a una alergia.

Por qué conviene cuidar también lo emocional





La primavera reúne dos factores al mismo tiempo, ya que es la época del año con más alérgenos dando vueltas en el aire y, a la vez, suele traer mayor carga emocional, con cambios de rutina y más vida social.

Esa combinación puede terminar activando tanto una alergia real como un cuadro que se le parece sin serlo.

Frente a síntomas que se repiten o que interfieren con la vida cotidiana, la consulta con un alergista sigue siendo el paso clave para diferenciar entre irritación mecánica, alergia real y un cuadro de otro origen.

La actividad física regular, una alimentación variada, dormir lo suficiente y sostener algún manejo del estrés son hábitos que sostienen directamente el funcionamiento del sistema inmune.