Por qué noviembre 2026 tendrá dos fines de semana largos este año

El fin de semana largo de noviembre 2026 llegará por partida doble, con dos escapadas de tres días para planificar.

El fin de semana largo del 12 de octubre es apenas el primero de una seguidilla que se extiende hasta fin de año.

Noviembre tendrá dos fines de semana largos, con fechas distintas y días libres que cambian según la provincia.

Qué fines de semana largos habrá en noviembre

Habrá dos fines de semana largos, aunque el primero tendrá particularidades según la jurisdicción donde viva y trabaje cada persona.

Del sábado 7 al lunes 9 de noviembre : feriado nacional del lunes 9 por la llegada del papa León XIV.

: feriado nacional del lunes 9 por la llegada del papa León XIV. Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre: feriado de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20.

Noviembre tendrá dos fines de semana largos, con fechas distintas y días libres que cambian según la provincia.

Feriados por la visita del papa León XIV

El pontífice permanecerá en el país desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre, en el marco de una gira apostólica.

Será la primera visita de un papa a la Argentina en casi 40 años, desde los viajes de Juan Pablo II en 1982 y 1987.

El alcance de cada día libre cambia según el territorio, por lo que conviene revisar las disposiciones de tu zona.

Lunes 9 : feriado nacional en todo el país.

: feriado nacional en todo el país. Martes 10 : feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Córdoba .

: feriado en la y en . Miércoles 11: feriado solo en la provincia de Buenos Aires.

Por qué se conmemora el Día de la Soberanía Nacional

Cada 20 de noviembre, la Argentina recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845.

El combate se libró sobre el río Paraná, cuando fuerzas argentinas enfrentaron a una flota anglo-francesa que avanzaba por el cauce.

Esa resistencia dio origen al nombre del feriado, asociado a la defensa de la soberanía nacional.

En 2026 la fecha cae viernes, pero el feriado se trasladará al lunes 23 de noviembre.

Así quedan las fechas del segundo fin de semana largo del mes:

Viernes 20 : fecha original de la conmemoración.

: fecha original de la conmemoración. Sábado 21 y domingo 22 : fin de semana.

: fin de semana. Lunes 23: feriado trasladado.

El resultado será un descanso de tres días corridos, ideal para una escapada corta antes del cierre del año.

Cuáles son los próximos feriados del año

Estos son los próximos feriados y días no laborables que quedan en el calendario argentino de 2026: