Por qué los Testigos de Jehová rechazan las transfusiones de sangre

La negativa de los Testigos de Jehová a recibir transfusiones de sangre responde a una pauta doctrinal histórica basada en la interpretación literal de diversos pasajes de la Biblia, según los preceptos de la organización Watch Tower Society. Todo sobre los recientes cambios.

Para sus fieles, la sangre representa el alma y la vida misma dada por Dios, por lo que introducirla en el organismo de otra persona constituye una violación de la ley divina.

Esta creencia comenzó a consolidarse a mediados del siglo XX, cuando los líderes del movimiento religioso fijaron la prohibición formal. La norma abarca la sangre completa y sus cuatro componentes principales: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma.

El fundamento bíblico y el origen histórico de la norma

El fundamento de este rechazo se basa en textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, como pasajes de los libros de Génesis, Levítico y los Hechos de los Apóstoles, donde se instruye a "abstenerse de sangre".

Los teólogos del grupo sostienen que esta ordenanza aplica tanto a la ingesta de alimentos como a la administración por vía intravenosa.

Fue a partir de 1945 cuando la dirigencia de los Testigos de Jehová declaró oficialmente que la transfusión de componentes sanguíneos ajenos era una práctica espiritualmente inaceptable.

Desde entonces, mantener la pureza religiosa frente a este procedimiento se convirtió en un requisito dogmático para los miembros de la congregación.

Tratamientos alternativos y la autonomía del paciente

Con el avance de la tecnología en la medicina, la comunidad científica desarrolló procedimientos sin sangre para respetar la decisión de los pacientes.

Los profesionales de la salud emplean expansores de volumen, fármacos estimulantes de glóbulos rojos y recuperadores de sangre intraoperatorios en circuito cerrado.

En el plano legal, el principio de autonomía del paciente respalda a los adultos a firmar directivas médicas por anticipado para rechazar transfusiones alogénicas.

Sin embargo, en situaciones críticas que involucran a menores de edad, las autoridades judiciales suelen intervenir para priorizar la preservación de la vida.