Por qué cerrará Aeroparque y dónde irán los vuelos

El Aeroparque Jorge Newbery suspenderá sus operaciones de manera total durante 55 horas a partir de la próxima semana para ejecutar trabajos preventivos de bacheo y balizamiento.

La inactividad abarcará desde las 9 horas del martes 25 de agosto hasta las 16 horas del jueves 27 de agosto.

Derivación de operaciones al Aeropuerto de Ezeiza

Durante la realización de las obras, entre el 50% y el 60% de los vuelos comerciales programados se trasladarán al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La terminal de Ezeiza aumentará su ritmo operativo en un 80%, pasando de recibir 530 vuelos habituales a gestionar más de 940 movimientos.

Las compañías aéreas optaron por cancelar el porcentaje restante de sus frecuencias al contar con una notificación previa, permitiendo reorganizar el flujo de pasajeros de cabotaje e internacionales.

Detalles de la inversión en la infraestructura aeronáutica

La empresa Aeropuertos Argentina destinó un presupuesto de 85 millones de dólares para el plan integral de obras, acordado previamente con las aerolíneas y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. Los trabajos buscan preparar la pista antes del inicio de la temporada alta de viajes que comienza en octubre.

Además del bacheo, el proyecto contempla extender las zonas de preembarque nacional, ampliar la Plataforma Norte y el hall de check-in, sumado a la incorporación de tecnología para agilizar los controles.