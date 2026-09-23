Potenciar Argentina reunió a referentes de la educación, la política y el sector privado para poner en valor las buenas noticias de la educación

Potenciar Argentina realizó su encuentro anual en el Hipódromo de Palermo. "Tenemos problemas enormes por resolver, pero no podemos aceptar que la crisis sea la única historia posible sobre la educación argentina", sostuvo su presidenta Florencia Casabella.

El encuentro contó con la participación de Mercedes Miguel, ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, autoridades provinciales, especialistas, referentes del ámbito educativo, empresarios, representantes de organizaciones de la sociedad civil y dirigentes políticos.

Florencia Casabella, Mercedes Miguel y Santiago Talledo (Foto: Fernando Pérez Re)

Durante la apertura, Florencia Casabella, presidenta de Potenciar Argentina, invitó a cambiar el modo en que se construye la conversación pública sobre educación. "Hay cosas buenas pasando en la educación argentina. Y hay que contarlas, celebrarlas y abrazarlas como un ejemplo que nos invite a hacer crecer nuestra esperanza en la educación", afirmó. Casabella destacó especialmente el trabajo cotidiano de docentes, estudiantes, familias, empresas y organizaciones y planteó que esas experiencias constituyen uno de los principales recursos para recuperar el entusiasmo alrededor de la educación. Y convocó a buscar, contar y multiplicar las buenas experiencias que ocurren todos los días en escuelas, aulas y programas educativos del país.

Florencia Casabella, presidenta de Potenciar Argentina, Hernán Lacunza, vicepresidente de Racing Club, Sergio Siciliano, legislador de la ciudad de Buenos Aires y Ezequiel Bustamente (Foto: Fernando Pérez Re)

Entre los representantes del sector privado que acompañaron el encuentro estuvieron Natalia Olmos, Directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Grupo Olmos, y Hugo Ferrer, Director en Grupo Crónica, quienes destacaron la importancia de fortalecer la articulación entre el sector privado y el ámbito educativo, promoviendo espacios de encuentro y colaboración que contribuyan a ampliar oportunidades para estudiantes y jóvenes y a generar respuestas concretas frente a los desafíos de la educación.

El encuentro reunió además a especialistas y referentes de educación como Gustavo Zorzoli y Guillermina Tiramonti, junto a María Eugenia Vidal, Enrique Sacco, Martín Cabrales, Hernán Lacunza, Juan Manuel Fernández, Director Ejecutivo de Conciencia, la diputada nacional Antonella Giamperi, la diputada nacional Alicia Fregonese, el diputado nacional Martín Yeza, los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires Sergio Siciliano, Silvia Lospenato, Rocío Figueroa, Facundo del Gaizo, Manuela Thourte, Marina Kienast, Aldana Crucitta, Ignacio Parera, Pablo Donati y Emmanuel Ferrario, Fabián Perechodnik, autoridades de la Provincia de Entre Ríos, empresarios, dirigentes políticos y representantes de distintas organizaciones vinculadas con la educación.

Sergio Siciliano, Maria Eugenia Vidal, Fabian Perechodnik, Sofía Perechodnik y Sergio Siciliano, Maria Eugenia Vidal, Fabian Perechodnik, Sofía Perechodnik e Iván Perechodnik (Foto: Fernando Pérez Re)

Mercedes Miguel, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, compartió su mirada sobre los desafíos actuales de la educación y la importancia de construir respuestas que involucren al Estado, las escuelas, las familias y los distintos actores de la sociedad.

También participó Santiago Talledo, reconocido actor y guionista coproductor del podcast "Cero Miligramos" y coautor del libro que lleva el mismo nombre, donde narra el viaje emocional de un joven que transforma sus batallas con la salud mental en arte.

Santiago es colaborador estratégico en las propuestas educativas de Potenciar, y compartió su experiencia y su mirada, en una intervención que sumó una perspectiva personal al encuentro y a la conversación sobre educación, jóvenes y los desafíos en la comunicación actual.

Potenciar Argentina nació en 2019 con el propósito de generar oportunidades a través de la educación. Desde entonces acompañó a más de 50.000 niños, adolescentes, jóvenes, docentes y adultos y extendió sus programas a distintas provincias del país, trabajando en alfabetización, formación docente, habilidades digitales, empleabilidad, innovación y salud mental en articulación con gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil.