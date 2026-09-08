Preocupación por el celular en la escuela: más de seis horas al día frente a la pantalla

Los estudiantes del nivel secundario de la Ciudad de Buenos Aires pasan un promedio de 6 horas y 10 minutos diarios frente a la pantalla de su celular, lo que equivale a un cuarto del día expuestos al dispositivo y suma un total de 92 días al año.

En ese contexto, cuatro de cada diez adolescentes presentan al menos una señal de alerta en indicadores socioemocionales como ansiedad, depresión, somnolencia diurna o uso problemático de la tecnología.

Los datos se desprenden del estudio "Monitoreo de tiempo de pantalla y salud mental en estudiantes de nivel secundario de la Ciudad de Buenos Aires", realizado por el Ministerio de Educación porteño junto al Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).

La investigación reveló que, si bien el tiempo de exposición es elevado, el uso problemático del teléfono inteligente es la variable con mayor peso en el bienestar de los jóvenes.

El relevamiento, llevado a cabo entre abril y julio con la participación de 3.261 estudiantes mediante mediciones objetivas de los sistemas iOS y Android, expuso brechas marcadas por edad, nivel socioeconómico y género:

Brecha por edad: El consumo aumenta con el paso de los años escolares. Los alumnos de 4º año registran un promedio de 6 horas y 35 minutos diarios , superando por 51 minutos a los de 1º año (5 horas y 44 minutos). En los casos más extremos, el uso excede las 11 horas al día.

Nivel socioeconómico: Los adolescentes de los sectores más vulnerables permanecen cerca de una hora y media más por día frente a la pantalla en comparación con los del quintil más alto.

Diferencias de género: Las mujeres pasan en promedio 30 minutos más por día frente al celular que los varones y registran los valores más altos en todos los indicadores evaluados, principalmente en ansiedad y depresión.

Plataformas elegidas: TikTok se posicionó como la aplicación más utilizada. Entre quienes la señalaron como su plataforma principal, el tiempo de pantalla promedio trepa a las 6 horas y 34 minutos diarias.

Indicadores de salud mental y brecha de atención

La evaluación utilizó cuestionarios validados internacionalmente (GAD-7, PHQ-8, PDSS y SmAS-SV) para detectar señales de alerta.

El desglose de los resultados arrojó que el 38% presenta señales de depresión, el 37% somnolencia diurna, el 31% ansiedad generalizada y el 25% uso problemático del celular. En los casos con cuadros de depresión, los jóvenes pasan hasta 49 minutos más frente a la pantalla que el resto.

Ante este panorama, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, remarcó la necesidad de "recuperar la atención en el aula, fomentar la socialización cara a cara durante los recreos y garantizar que la tecnología se use exclusivamente con un fin pedagógico planificado".

En la misma línea, la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel, destacó las medidas de restricción implementadas en las escuelas y el programa Compromiso Familiar para frenar el uso excesivo de pantallas en los hogares, señalando que el arte, el deporte y la naturaleza deben ser los pilares para fomentar actividades activas en la juventud.