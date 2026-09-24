Acondicionan el balcón del Arzobispado en Córdoba por la visita del papa León XIV

A poco más de un mes de la llegada del sumo pontífice, iniciaron los trabajos de remodelación y acondicionamiento en el balcón del Arzobispado de Córdoba para recibir al papa León XIV.

La intervención edilicia en la sede eclesiástica busca adaptar la estructura desde la cual el Santo Padre brindará su saludo a los fieles durante su estadía en la capital provincial.

El arribo del jefe de la Iglesia Católica a la provincia está programado para el martes 10 de noviembre, en el marco de su gira apostólica por la República Argentina.

Obras de infraestructura y logística operativa

Las tareas en la sede del arzobispado se suman a una serie de preparativos de gran escala que abarca distintas zonas operativas de la ciudad. Equipos técnicos y autoridades locales avanzan en la puesta a punto de los espacios donde se concentrarán los eventos multitudinarios.

En relación a las labores edilicias y operativas, se informó oficialmente que "comenzaron los trabajos de acondicionamiento en el Arzobispado" al tiempo que "se ultiman los detalles de la vigilia en Fadea y del operativo de tránsito".

"Este peregrino que llega, el obispo de Roma y sucesor de Pedro, viene a traernos muchas bendiciones y gracia", afirmaron en su reporte.

Operativo de seguridad y movilización en la provincia

De manera simultánea a las obras edilicias, los organismos de seguridad y de transporte ajustan el esquema vial para la jornada. Las previsiones del gobierno provincial contemplan la llegada de más de un millón y medio de peregrinos procedentes de distintos puntos de la región.

Por este motivo, las autoridades dispusieron esquemas especiales de circulación urbana, al tiempo que confirmaron la aplicación de jornadas no laborables para facilitar la movilidad y el desarrollo de las actividades programadas en la capital cordobesa.