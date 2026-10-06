Prestación por Desempleo ANSES: quiénes pueden cobrarla y cómo hacer el trámite

Quedarse sin trabajo implica una pérdida importante de ingresos. Para acompañar a quienes atraviesan esa situación, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece una prestación destinada a determinados trabajadores registrados.

La Prestación por Desempleo está dirigida a personas que quedaron sin empleo por motivos que no les son imputables.

El beneficio contempla situaciones como despidos sin causa, vencimiento de contratos y otras circunstancias previstas por la Ley de Contrato de Trabajo.

Quiénes pueden acceder a la prestación





Los trabajadores permanentes deben acreditar al menos seis meses de aportes dentro de los tres años anteriores al despido o la finalización del contrato.

En el caso de empleados eventuales y de temporada, existen requisitos específicos vinculados con el tiempo trabajado y los aportes registrados.

Deben acreditar menos de 12 meses de trabajo durante los últimos tres años y más de 90 días de aportes durante los 12 meses previos a la desvinculación.

La duración del beneficio puede ser de dos a 12 cuotas, mientras que el importe mensual depende de los salarios y los períodos con aportes registrados durante los tres años anteriores.

Además, las personas mayores de 45 años pueden acceder a seis meses adicionales de cobertura.

Qué pasa con el cobro y la cuenta bancaria





La ANSES gestiona también la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social a nombre del titular.

En esa cuenta se deposita la prestación y el banco asignado entrega una tarjeta de débito para realizar extracciones y operaciones en cajeros automáticos.

Si la persona ya recibe otra prestación de la ANSES mediante una cuenta bancaria, el organismo utilizará esa misma cuenta para realizar el pago.

Quienes tengan una caja de ahorro propia también pueden solicitar al banco que la convierta en una Cuenta de la Seguridad Social.

Qué otros beneficios se pueden cobrar





La Prestación por Desempleo puede combinarse con determinadas asignaciones familiares, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes.

Entre ellas se encuentran:

Asignación por Prenatal .

. Asignación Universal por Hijo (AUH) .

. Asignación por Nacimiento o Adopción .

. Ayuda Escolar Anual .

. Asignación por Matrimonio.





Qué documentación se necesita





Para iniciar la gestión es necesario presentar el DNI, tanto en original como en copia, además de la constancia que acredite la situación de desempleo.

La documentación específica puede variar según el motivo por el cual terminó la relación laboral.

Entre los principales casos contemplados se encuentran:

Despido sin justa causa: telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador.

telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador. Quiebra o concurso preventivo del empleador: documentación emitida por el síndico o el juzgado, telegrama del empleador o publicación de la quiebra en el Boletín Oficial.

documentación emitida por el síndico o el juzgado, telegrama del empleador o publicación de la quiebra en el Boletín Oficial. Renuncia fundada en justa causa: telegramas de intimación y de desvinculación enviados por el trabajador.

telegramas de intimación y de desvinculación enviados por el trabajador. Finalización de un contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo vencido.

copia del contrato de trabajo vencido. Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta de defunción.

copia certificada del acta de defunción. Enfermedad o accidente: certificado médico de aptitud laboral cuando la persona se encontraba en esa situación al finalizar su último empleo.





Cómo hacer el trámite en la ANSES





La gestión puede realizarse de manera online a través de la página de ANSES, dentro de la sección "Atención Virtual".

Para ingresar se necesita contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Quienes todavía no tengan esta última pueden crearla al momento de realizar la gestión.

También existe la posibilidad de completar el trámite de manera presencial en una oficina de la ANSES, pero es necesario solicitar un turno previamente.

Prestación por Desempleo de la ANSES.

Una ayuda durante la búsqueda de empleo





La Prestación por Desempleo busca brindar un ingreso temporal durante el período en que una persona busca una nueva ocupación.

El monto y la cantidad de cuotas dependen de la historia laboral y de los aportes registrados, mientras que determinadas situaciones pueden extender el período de cobertura.

Por eso, antes de iniciar el pedido, es importante contar con la documentación que permita acreditar correctamente cómo terminó la relación laboral y verificar que se cumplen los requisitos establecidos.