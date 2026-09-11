Préstamos de hasta $50 millones para jubilados: quiénes pueden acceder y las tasas de septiembre

El mercado financiero renovó en septiembre de 2026 la oferta de préstamos personales orientados a jubilados y pensionados, con topes de financiamiento que alcanzan hasta los $50.000.000.

Las propuestas vigentes incluyen diferentes esquemas de devolución en cuotas fijas, límites de afectación de ingresos y gestiones digitales que se habilitan únicamente si los beneficiarios perciben sus haberes previsionales en la misma entidad donde solicitan la asistencia crediticia.

Requisitos de acceso y la relación entre la cuota y los ingresos

Para tramitar las líneas con montos máximos de $50 millones, la principal condición requerida es la acreditación del sueldo previsional en la institución otorgante. Asimismo, la capacidad de endeudamiento queda supeditada a un porcentaje estricto sobre los haberes líquidos del usuario:

La cuota mensual no debe superar el 30% o el 35% de los ingresos netos , según las regulaciones operativas de cada opción del mercado.

Las pensiones asistenciales y las pensiones no contributivas quedan excluidas de las líneas de financiamiento más elevadas.

El procedimiento administrativo se realiza de manera 100% digital a través de canales de home banking o aplicaciones móviles con token activo.

Plazos de pago y valores de las tasas de interés

Las alternativas de financiamiento ofrecen plazos de devolución que se extienden desde los 6 meses hasta los 60 meses, utilizando mayoritariamente el sistema de amortización francés.

En cuanto a las condiciones económicas, la Tasa Nominal Anual (TNA) para el segmento previsional se ubica entre el 97,40% y el 99,10% en las opciones con plazo a cinco años.

Adicionalmente, se mantienen esquemas de descuento obligatorio por recibo de haberes en las devoluciones estipuladas hasta en 36 meses, permitiendo que personas de mayor edad accedan al crédito sin restricciones por límite de edad.