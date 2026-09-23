El diseño del Presupuesto 2027 enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo terminó de transparentar el rumbo de los programas que reemplazaron al Potenciar Trabajo.

Luego de la división del esquema original entre Volver al Trabajo y el Programa de Acompañamiento Social (PAS), la proyección oficial de gastos reafirma qué beneficiarios conservarán la asistencia económica y quiénes migran definitivamente hacia sistemas de formación.

Cabe recordar que la rama de Volver al Trabajo concluyó su ciclo operativo en abril de 2026 al alcanzar los dos años fijados en su creación, dejando de liquidar las asignaciones directas para este segmento.

Cuál es el único grupo del ex Potenciar Trabajo que mantendrá el cobro mensual





La proyección presupuestaria y la normativa emitida por el Ministerio de Capital Humano respaldan la continuidad del Programa de Acompañamiento Social. Esta prestación está dirigida a la población de mayor vulnerabilidad y mantendrá el pago mensual de $78.000.

De acuerdo con la Resolución 90/2026 de la cartera que encabeza Sandra Pettovello, el padrón no se encuentra abierto a nuevas postulaciones, sino que abarca exclusivamente a quienes ya integraban el programa y cumplen con los siguientes perfiles:

Adultos mayores: hombres y mujeres de 50 años o más en condición de vulnerabilidad social.

Presupuesto 2027 para ex Potenciar Trabajo y quiénes continuarán recibiendo la ayuda económica.

Madres a cargo: mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años.

Casos especiales: titulares derivados de unidades de gestión específicas vinculadas a situaciones de alta vulnerabilidad.

Requisitos y fecha límite de la asistencia económica





Para mantener la percepción del haber de $78.000, los beneficiarios del PAS deben acreditar el cumplimiento de corresponsabilidades obligatorias, entre las que se incluyen la presentación de los certificados del Plan Nacional de Vacunación de los menores y los controles sanitarios de embarazo en los casos que corresponda.

Respecto al plazo de vigencia, la normativa de Capital Humano fijó la prórroga de Acompañamiento Social hasta abril de 2028. En consecuencia, las partidas contempladas para 2027 garantizan la acreditación mensual para todos los titulares que conserven la regularidad dentro del padrón oficial.