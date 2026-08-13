Lluvia en Buenos Aires: el SMN confirmó el día de las tormentas fuertes

Un nuevo informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) puso el foco sobre el clima porteño para los próximos días. Las temperaturas oscilan entre los 8° y los 16°, mientras que el cielo alterna entre nublado y algunas aperturas de sol hacia el cierre de la semana.

El día con más chances de tormenta en Buenos Aires

Así viene el detalle día por día según el SMN:

Viernes: entre 10° y 13° , con cielo nublado y apenas 0-10% de probabilidad de agua.

entre y , con cielo nublado y apenas de probabilidad de agua. Sábado: entre 12° y 16° , mayormente cubierto y con chances bajas por la tarde.

entre y , mayormente cubierto y con chances bajas por la tarde. Domingo: el día de mayor riesgo. La probabilidad de precipitación llega al 40% durante la mañana, acompañada de tormentas , antes de que el cielo mejore hacia la tarde. La mínima es de 13° y la máxima de 16° .

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una actualización clave del pronóstico para la Ciudad, con lluvias, tormentas y un fuerte contraste térmico en los próximos días.

el día de mayor riesgo. La probabilidad de precipitación llega al durante la mañana, acompañada de , antes de que el cielo mejore hacia la tarde. La mínima es de y la máxima de . Lunes: entre 10° y 16° , con algo de sol y sin riesgo de lluvia.

entre y , con algo de sol y sin riesgo de lluvia. Martes: entre 8° y 15° , nublado y con probabilidad mínima a la mañana.

entre y , nublado y con probabilidad mínima a la mañana. Miércoles: entre 9° y 13°, la jornada más despejada del tramo, sin chances de precipitación.





Cómo prepararse ante el clima inestable

De cara al pico de inestabilidad del domingo, desde el organismo remarcan algunos cuidados básicos para esta semana: