¿Sábado de sol y domingo con tormentas? Así estará el pronóstico del tiempo este fin de semana en CABA

El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé un fin de semana con cambios marcados en las condiciones del tiempo. Tras un sábado estable con ambiente agradable, el domingo se presentará inestable con probabilidades de lluvias y tormentas acompañadas por intensas ráfagas de viento hacia el cierre de la jornada.

Sábado 19: jornada agradable y sin precipitaciones

El sábado 19 comenzará con cielo algo a parcialmente nublado y marcas térmicas templadas desde las primeras horas. La temperatura mínima se ubicará en 16°C, alcanzando una máxima estimada de 24°C durante el horario de la tarde.

Durante todo el día la probabilidad de lluvia se mantendrá en 0%, lo que garantizará excelentes condiciones para actividades al aire libre. Los vientos soplarán moderados, predominantemente desde el sector norte y noreste.

Domingo 20: llega la inestabilidad y ráfagas de viento

El panorama cambiará sustancialmente durante el domingo 20. Si bien la jornada iniciará con una mínima de 14°C y cielo nublado, la temperatura trepará hasta los 25°C durante la tarde en un ambiente más caluroso y húmedo.

Las condiciones se deteriorarán a partir de la tarde, momento en que la probabilidad de lluvias y tormentas ascenderá a un rango de entre el 10% y el 40%, incrementándose notablemente hacia la noche hasta alcanzar un 40% a 70%.

Asimismo, el pasaje del frente inestable estará acompañado por un marcado incremento del viento, previéndose ráfagas que podrían rondar entre los 51 y 59 km/h