Vuelve el frío a Buenos Aires: cuándo baja "fuerte" la temperatura en el AMBA

El pronóstico Buenos Aires para los próximos días llega con sorpresas en el clima de la región metropolitana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un panorama marcado por la estabilidad en el cielo, pero con cambios intensos en la circulación del aire.

Las marcas térmicas exigirán mantener el abrigo a mano en todo momento. A su vez, el fin de semana mostrará el lado más duro del invierno con un marcado desplome de las temperaturas durante las primeras horas del día.

Cómo estará el clima día por día en la Ciudad

Jueves 20 : mínima de 8° y máxima de 17°. Cielo algo a parcialmente nublado. Vientos de 7 a 31 km/h con ráfagas nocturnas de 42 a 50 km/h. Probabilidad de lluvia : 0%.

Viernes 21 : mínima de 7° y máxima de 12°. Cielo algo a parcialmente nublado. Vientos del sector norte de 13 a 22 km/h. Probabilidad de lluvia : 0%.

Sábado 22 : mínima de 4° y máxima de 12°. Cielo algo nublado. Vientos del sector este de 7 a 12 km/h. Probabilidad de lluvia : 0%.

Cómo estará el clima día por día en la Ciudad, según el SMN.

Domingo 23 : mínima de 4° y máxima de 13°. Cielo algo nublado. Vientos variables del norte al sudoeste de 7 a 22 km/h. Probabilidad de lluvia : 0%.

Lunes 24 : mínima de 6° y máxima de 14°. Cielo algo a parcialmente nublado. Vientos del sector sur de 13 a 22 km/h. Probabilidad de lluvia : 0%.

Martes 25: mínima de 9° y máxima de 17°. Cielo algo nublado. Vientos del sector este de 7 a 12 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Recomendaciones para el frío y los vientos

Ante las heladas previstas para el fin de semana y el viento intenso, resulta indispensable tomar las siguientes precauciones en la vía pública y en el hogar: