Pronóstico para Buenos Aires hoy, jueves 10 de septiembre: jornada soleada y agradable antes de la vuelta de las lluvias

El pronóstico del tiempo anticipa un jueves agradable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Al igual que el miércoles, las temperaturas se mantendrán en valores primaverales, aunque esta vez habrá muchos más momentos de sol en el cielo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la temperatura mínima para hoy, 10 de septiembre, será de 11 grados, mientras que la máxima llegará a los 20. Será una jornada agradable, antes de la posible sudestada y del cambio de tiempo.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura irá en aumento de manera gradual. El viento soplará del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Por el momento, no hay probabilidad de lluvias.

Por la tarde llegará el momento más cálido de la jornada, con una máxima de 20 grados. Será una buena oportunidad para realizar actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá agradable. El viento continuará con una intensidad similar, aunque cambiará su dirección y llegará desde el norte.

Hacia la noche, la temperatura bajará hasta los 13 grados. El viento rotará hacia el este y tendrá una velocidad de entre 13 y 22 km/h.

Clima para Buenos Aires hoy, jueves 10 de septiembre (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

En líneas generales, se espera una jornada agradable en Buenos Aires, con temperaturas que permitirán salir sin demasiado abrigo.

En cuanto a la humedad, el SMN indicó que a las 7:30 de la mañana se ubica en 84%. Este porcentaje hará que el ambiente se sienta algo más pesado durante las primeras horas del día.

Por su parte, el sitio especializado Meteored prevé que la humedad será del 65% cerca del mediodía y bajará al 54% alrededor de las 17. Hacia las 21, volverá a subir y llegará al 71%.

Además, la plataforma anticipa una jornada mayormente soleada hasta las 17. A partir de ese momento, la nubosidad aumentará y el cielo alternará entre "nubes y claros".