Pronóstico para Buenos Aires hoy, jueves 20 de agosto: nubes, calor "primaveral" y un cambio que podría traer frío intenso

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá este jueves 20 de agosto una jornada con nubes, mucha humedad y un clima más propio de la primavera. Sin embargo, las fuertes tormentas que se desarrollarían en algunas provincias podrían traer de vuelta el frío intenso.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para hoy una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 17. Según el pronóstico, durante la mañana, se espera la presencia de neblina y abundante nubosidad, aunque el sol se asomará de a ratos.

Por la tarde de este jueves, el cielo estará "parcialmente nublado" y la temperatura alcanzará su punto máximo, con registros de entre 17 y 18 grados, según el pronóstico consultado. Además, se espera viento leve del sur, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Las condiciones se mantendrán similares hacia la noche, con cielo nublado y 14 grados de temperatura. El descenso térmico será leve, por lo que la jornada terminará con un ambiente todavía húmedo y pesado.

Según el pronóstico de Meteored, la humedad tendrá un papel importante durante toda la jornada. A las 8 de la mañana rondará el 86% y, aunque bajará levemente durante la tarde, volverá a aumentar hacia la noche.

Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy, jueves 20 de agosto (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

El mismo informe prevé que la temperatura alcance los 18 grados entre las 16 y las 17, un registro ligeramente superior al estimado por el SMN.

Los vientos del sur se intensificarán durante las últimas horas de la jornada, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Además, se esperan ráfagas de hasta 50 km/h, asociadas al avance de la ciclogénesis sobre algunas provincias, que también favorecerá el ingreso de aire frío y el descenso de las temperaturas en Buenos Aires.

La ciclogénesis podría traer de vuelta el frío a Buenos Aires

Aunque este jueves se presenta con temperaturas agradables para la época, el escenario cambiará durante los próximos días y el frío volverá a ganar protagonismo en el AMBA. El descenso de las temperaturas estará relacionado con un fenómeno conocido como "ciclogénesis".

Se trata de la formación y profundización de un sistema de baja presión que comenzará a afectar desde hoy a distintas zonas del país. Según el Servicio Meteorológico, el fenómeno estará acompañado por lluvias y tormentas en provincias como Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Chaco.

La ciclogénesis afectará este jueves a Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Chaco, donde se esperan lluvias intensas, tormentas y fuertes ráfagas de viento (Imagen ilustrativa).

A medida que este sistema avance, también favorecerá el ingreso de aire frío y provocará una baja en las temperaturas en diferentes regiones. En el norte y este del país podrían registrarse además ráfagas de viento y precipitaciones abundantes.

De acuerdo con las proyecciones, algunos sectores de Entre Ríos y Corrientes podrían acumular hasta 70 milímetros de lluvia, mientras que las ráfagas alcanzarían los 50 kilómetros por hora, principalmente del sudoeste.

Pronóstico extendido para Buenos Aires

Viernes 21 de agosto

El frío volverá a sentirse con fuerza, con una mínima de 7 grados y una máxima de 13. El cielo estará parcialmente nublado durante gran parte del día, aunque no se esperan lluvias. El viento soplará desde el sur y luego rotará hacia el sudoeste.

Sábado 22 de agosto

La jornada comenzará todavía más fría, con una mínima de 4 grados, mientras que la temperatura apenas llegará a los 13 por la tarde. Se espera cielo algo a parcialmente nublado y condiciones estables, sin precipitaciones.

Domingo 23 de agosto

El fin de semana cerrará con temperaturas bajas, con registros de entre 5 y 13 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante el día y, al igual que en las jornadas anteriores, no hay lluvias previstas para Buenos Aires.