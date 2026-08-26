Pronóstico para Buenos Aires hoy, miércoles 26 de agosto: llega una "mini primavera" y anticipan el regreso de las lluvias

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá este miércoles 26 de agosto una jornada marcada por una suba de las temperaturas, con condiciones más agradables que en los últimos días y una máxima que alcanzará los 18 grados, aunque ya se prevé la vuelta de las lluvias.

En su última actualización del pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que será un día con un clima agradable, con una mínima de 10 grados durante la mañana y vientos de entre 13 y 22 km/h provenientes del norte.

Durante la tarde, el organismo prevé un cielo parcialmente nublado. Entre las 16 y las 17, el termómetro podría alcanzar los 18 grados, por lo que será una de las jornadas más cálidas de la semana. El viento se mantendrá del norte, con una intensidad similar a la de la mañana.

Por la noche, el cielo estará nublado y aumentará levemente la probabilidad de lluvias, que llegará al 10%. La temperatura descenderá hasta los 15 grados, mientras que el viento rotará hacia el noreste y tendrá velocidades de entre 7 y 12 km/h.

De esta manera, para quienes tengan que salir, lo ideal será llevar una campera liviana y evitar el abrigo pesado, ya que durante la tarde las temperaturas subirán y probablemente haya que sacárselo. Además, será una buena jornada para disfrutar de una plaza o salir a pasear antes del regreso de las lluvias.

Pronóstico del tiempo para Buenos Aires este miércoles 26 de agosto (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

El sitio especializado Meteored también anticipa un día con mucha humedad. A las 8, el porcentaje será del 84% y descenderá al 69% cerca del mediodía, nivel que se mantendrá hasta las 17. Luego, volverá a subir hasta el 75%, lo que podría hacer que el calor se sienta un poco más durante la tarde.

Por otro lado, la plataforma advierte que las lluvias podrían llegar antes de la noche. Para las 18, estima un 40% de probabilidad de precipitaciones, mientras que para las 19 prevé lluvias débiles. Hacia las 23 y la medianoche, las precipitaciones volverían con mayor intensidad.

Si bien este miércoles se presentará agradable, será la antesala de un cambio marcado en las condiciones del tiempo en Buenos Aires, tanto en Capital como en el Conurbano. Para el jueves se esperan tormentas y chaparrones, con una jornada mucho más inestable y lluviosa.

Pronóstico extendido para Buenos Aires





Jueves 27 de agosto

El jueves será el día más inestable de la semana. Durante la madrugada y la mañana se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de lluvias que llegará hasta el 70%. La temperatura rondará los 13 y 14 grados, mientras que el viento soplará del Este y luego rotará al Sudeste, con velocidades de entre 7 y 22 km/h.

Por la tarde, las tormentas perderán fuerza y darán paso a chaparrones, con una menor probabilidad de precipitaciones. La máxima alcanzará los 18 grados. Hacia la noche, el tiempo mejorará, aunque el cielo seguirá mayormente nublado y la temperatura bajará a 14 grados.

Viernes 28 de agosto

El viernes se presentará mucho más estable, con cielo algo nublado y sin lluvias durante toda la jornada. La mañana será fresca, con una temperatura cercana a los 10 grados, y habrá vientos leves del Este, de entre 7 y 12 km/h.

Durante la tarde, la temperatura subirá hasta los 17 grados y el cielo continuará algo nublado. El viento del Este aumentará su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, aunque no se esperan ráfagas.

Sábado 29 de agosto

El sábado continuará el tiempo estable y no se esperan precipitaciones. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura será de unos 8 grados, por lo que será una de las jornadas más frías del fin de semana. El viento soplará del Este a una velocidad de entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde, el termómetro alcanzará los 17 grados y el cielo permanecerá parcialmente nublado. El viento seguirá del Este y tendrá una intensidad de entre 13 y 22 km/h. No hay lluvias previstas para el cierre de la jornada.

Domingo 30 de agosto

El domingo también tendrá condiciones estables y sin lluvias. Durante la madrugada y la mañana, la temperatura será de unos 10 grados y el cielo estará algo nublado. Los vientos llegarán desde el Este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, la máxima llegará a los 17 grados y la nubosidad aumentará levemente, aunque sin probabilidad de precipitaciones. Hacia la noche, el viento perderá intensidad y soplará a entre 7 y 12 km/h.