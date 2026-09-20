Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 12 y el sábado 17 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana con temperaturas templadas, cielo mayormente nublado y baja probabilidad de lluvias aisladas hacia el comienzo de la semana en CABA.
Para los próximos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se esperan jornadas moderadas con temperaturas máximas que oscilarán entre los 16°C y 19°C, mientras que las mínimas se mantendrán entre los 11°C y 14°C.
El viento predominará desde los sectores Este y Sudoeste/Noreste, alcanzando mayor intensidad durante la tarde y noche del jueves.
Recomendación: Llevar un abrigo liviano o piloto durante las mañanas del lunes y martes por la posibilidad de lloviznas o lluvias aisladas. El resto de la semana se mantendrá estable y templado.
Detalle día por día
Lunes 12
Temperaturas: Mínima de 11°C y máxima de 16°C.
Precipitaciones: Probabilidad de lluvias bajas (10 - 40%) durante la mañana. El resto del día se mantendrá con baja probabilidad (0 - 10%).
Viento: Moderado del sector Este, con velocidades entre 7 y 22 km/h.
Martes 13
Temperaturas: Mínima de 12°C y máxima de 18°C.
Precipitaciones: Se registra una leve probabilidad de precipitaciones (10 - 40%) a la mañana. Tarde y noche con 0% de probabilidad.
Viento: Predominante del Sudeste/Sudoeste, con marcas entre 13 y 22 km/h.
Miércoles 14
Temperaturas: Mínima de 14°C y máxima de 18°C.
Precipitaciones: Nulas a muy bajas (0 - 10%) durante toda la jornada.
Viento: Del sector Sudoeste/Este, circulando entre 13 y 22 km/h.
Jueves 15
Temperaturas: Mínima de 14°C y máxima de 18°C.
Precipitaciones: Probabilidad muy baja (0 - 10%).
Viento: Del sector Este, incrementando su velocidad durante la tarde/noche hasta los 23 - 31 km/h.
Viernes 16
Temperaturas: Mínima de 14°C y máxima de 19°C (la jornada más cálida de la semana).
Precipitaciones: Muy baja probabilidad de precipitaciones (0 - 10%).
Viento: Constante del Este, entre 13 y 22 km/h.
Sábado 17
Temperaturas: Leve descenso térmico, con una mínima de 12°C y una máxima de 16°C.
Precipitaciones: Sin probabilidad de lluvias (0%).
Viento: Del Este y Sudoeste, entre 13 y 22 km/h.