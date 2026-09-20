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Domingo, 11 de octubre de 2026

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A SABER

Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 12 y el sábado 17 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana con temperaturas templadas, cielo mayormente nublado y baja probabilidad de lluvias aisladas hacia el comienzo de la semana en CABA.

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Para los próximos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se esperan jornadas moderadas con temperaturas máximas que oscilarán entre los 16°C y 19°C, mientras que las mínimas se mantendrán entre los 11°C y 14°C

El viento predominará desde los sectores Este y Sudoeste/Noreste, alcanzando mayor intensidad durante la tarde y noche del jueves.

Recomendación: Llevar un abrigo liviano o piloto durante las mañanas del lunes y martes por la posibilidad de lloviznas o lluvias aisladas. El resto de la semana se mantendrá estable y templado.

Detalle día por día

Lunes 12

  • Temperaturas: Mínima de 11°C y máxima de 16°C.

  • Precipitaciones: Probabilidad de lluvias bajas (10 - 40%) durante la mañana. El resto del día se mantendrá con baja probabilidad (0 - 10%).

  • Viento: Moderado del sector Este, con velocidades entre 7 y 22 km/h.

Martes 13

  • Temperaturas: Mínima de 12°C y máxima de 18°C.

  • Precipitaciones: Se registra una leve probabilidad de precipitaciones (10 - 40%) a la mañana. Tarde y noche con 0% de probabilidad.

  • Viento: Predominante del Sudeste/Sudoeste, con marcas entre 13 y 22 km/h.

Miércoles 14

  • Temperaturas: Mínima de 14°C y máxima de 18°C.

  • Precipitaciones: Nulas a muy bajas (0 - 10%) durante toda la jornada.

  • Viento: Del sector Sudoeste/Este, circulando entre 13 y 22 km/h.

Jueves 15

  • Temperaturas: Mínima de 14°C y máxima de 18°C.

  • Precipitaciones: Probabilidad muy baja (0 - 10%).

  • Viento: Del sector Este, incrementando su velocidad durante la tarde/noche hasta los 23 - 31 km/h.

Viernes 16

  • Temperaturas: Mínima de 14°C y máxima de 19°C (la jornada más cálida de la semana).

  • Precipitaciones: Muy baja probabilidad de precipitaciones (0 - 10%).

  • Viento: Constante del Este, entre 13 y 22 km/h.

Sábado 17

  • Temperaturas: Leve descenso térmico, con una mínima de 12°C y una máxima de 16°C.

  • Precipitaciones: Sin probabilidad de lluvias (0%).

  • Viento: Del Este y Sudoeste, entre 13 y 22 km/h.

Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 12 y el sábado 17 de octubre. (Fuente: SMN)
Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 12 y el sábado 17 de octubre. (Fuente: SMN)
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