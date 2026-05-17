Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 17 y el sábado 22 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN ) dio a conocer el reporte meteorológico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), anticipando una semana caracterizada por el predominio de la cobertura nubosa, vientos moderados con ráfagas ocasionales y marcas térmicas invernales.

Lunes 17: La jornada comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 14°C durante la tarde. Se registraran vientos predominantes del sudoeste con velocidades de entre 13 y 31 km/h y ráfagas que podrían oscilar entre los 42 y 50 km/h durante la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, entre el 0% y el 10%.

Martes 18: Se prevé una marca mínima de 8°C y una máxima de 12°C. Durante la mañana se registra la mayor probabilidad de precipitaciones de la semana (entre 10% y 40%), acompañada de cielo nublado. Por la tarde, el viento rotará al sector sur con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, disminuyendo su intensidad hacia la noche.

Miércoles 19: La temperatura mínima se ubicará en 9°C y la máxima tocará los 13°C. El cielo se presentará algo a parcialmente nublado durante todo el día, sin probabilidad de lluvias (0%). El viento soplará del sector sudoeste con velocidades entre 13 y 22 km/h.

Jueves 20: Se aguarda una jornada con cielo parcialmente nublado. Las marcas térmicas oscilarán entre una mínima de 8°C por la mañana y una máxima de 15°C durante la tarde, siendo el registro más alto de la semana. Los vientos se desplazarán desde el sector sur y sudoeste a velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Viernes 21: El tiempo se mantendrá estable con un descenso paulatino de la temperatura. La mínima registrará 8°C y la máxima llegará a los 14°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante el día, con vientos moderados del sector sur de entre 7 y 22 km/h y sin probabilidad de precipitaciones.