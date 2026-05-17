Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 18 y el sábado 23 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para la semana del 18 al 23 de mayo un escenario caracterizado por el posicionamiento de una masa de aire frío que mantendrá las marcas térmicas en rangos otoñales estables.

El cielo se presentará mayormente despejado durante los primeros días hábiles, registrando un aumento paulatino de nubosidad hacia el fin de semana.

Para el lunes 18 de mayo se prevé una jornada completamente soleada en Buenos Aires, ideal para actividades al aire libre pero con necesidad de abrigo importante en las primeras horas.

La temperatura máxima alcanzará los 16°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 7°C. El viento predominará del sector oeste a una velocidad constante de 9 mph, acompañado por una humedad promedio del 55% y un índice UV máximo de 3. Las probabilidades de precipitaciones son nulas.

Evolución hacia el fin de semana

El panorama de estabilidad y bajas temperaturas se mantendrá sin mayores modificaciones durante el resto de la semana hábil.

El aire seco favorecerá tardes frescas pero soleadas, consolidando el ambiente frío en toda la franja nocturna y matutina debido a la escasa cobertura nubosa.

Hacia el sábado 23 de mayo, las condiciones meteorológicas experimentarán una rotación en la dirección de los vientos, los cuales comenzarán a soplar desde el este a una velocidad de 8 mph.

Este fenómeno aportará mayor humedad a la atmósfera (alcanzando un 80%) y generará un cielo mayormente cubierto durante el día, con un índice UV que bajará a 1.

La temperatura máxima se ubicará en los 13°C y la mínima en 11°C, registrándose una baja probabilidad de lluvias aisladas del 10% durante la tarde, antes de dar paso a una noche completamente despejada.