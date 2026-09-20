Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 21 y el sábado 26 de septiembre

El clima esta semana Buenos Aires presentará un marcado contraste meteorológico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y sus alrededores.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los porteños deberán afrontar un lunes 21 muy ventoso con ráfagas de hasta 78 km/h, seguido por una drástica baja de la temperatura el martes que dejará una mínima de 7°C, antes de que el termómetro repunte hacia los 25°C hacia el cierre del periodo.

Día por día: cómo estará el clima la semana del 21 al 26 de septiembre

Las condiciones atmosféricas en la Capital Federal mostrarán cambios significativos a lo largo de los próximos días.

El arranque de la semana estará dominado por la circulación de vientos intensos del sector sudeste, lo que provocará inestabilidad en la tarde del lunes y un posterior ingreso de aire frío sobre la región metropolitana.

A pesar de que se prevé una baja probabilidad de precipitaciones aisladas durante la tarde del lunes (10-40%), el resto de la semana se mantendrá sin lluvias y con cielos parcialmente nublados.

Arranque ventoso y frío polar: el pronóstico día por día

El comportamiento del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires se desglosará de la siguiente manera:

Lunes 21: La jornada arrancará con temperaturas entre los 12°C y 17°C. La clave del día serán los vientos del sudeste con ráfagas intensas de entre 60 y 78 km/h por la mañana y la tarde.

Martes 22: Se registrará un marcado descenso térmico, marcando la jornada más fría de la semana con una mínima de 7°C y una máxima de apenas 13°C . El cielo estará mayormente nublado a parcialmente nublado.

Miércoles 23: La mañana continuará fría con 7°C, pero la rotación del viento hacia el sector sur/sudoeste permitirá que la máxima alcance los 18°C con cielo parcialmente nublado.

Jueves 24: Comienza el paulatino ascenso de los registros. Se prevé una mínima de 11°C y una agradable máxima de 22°C.

Fin de semana con ambiente primaveral

Hacia el tramo final de la semana, las condiciones meteorológicas darán un giro agradable para el desarrollo de actividades al aire libre.

Tanto el viernes 25 como el sábado 26 contarán con excelentes condiciones de tiempo. El viernes la temperatura irá desde los 14°C hasta los 25°C, mientras que el sábado la mínima ascenderá a 16°C y la máxima tocará nuevamente los 25°C, bajo un cielo parcialmente nublado y vientos moderados.