Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 28 de septiembre y el sábado 3 de octubre

Tras el regreso del mal tiempo a la región metropolitana, las precipitaciones acompañarán el comienzo de la semana, pero se prevé una clara mejora hacia mitad de período con temperaturas agradables y estables.

Un arranque de semana inestable y con precipitaciones

La última semana de septiembre arranca con condiciones de bastante inestabilidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Lunes 28 de septiembre: Se aguarda una jornada con cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas, especialmente durante la mañana y la noche (probabilidad de precipitación del 10 al 40%). Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14 °C y una máxima de 19 °C. Por la madrugada se registrarán vientos del sudeste con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Martes 29 de septiembre: Será la jornada más crítica del período. Se prevén tormentas aisladas por la mañana (probabilidad de precipitación entre 40 y 70%) que irán perdiendo intensidad hacia la tarde y noche. La temperatura se mantendrá con marcas de 14 °C de mínima y 19 °C de máxima. Además, se esperan ráfagas sostenidas de viento del norte que alcanzarán valores de entre 42 y 59 km/h durante todo el día.

Pausa de las lluvias y mejora hacia mitad de semana

A partir del miércoles, la nubosidad comenzará a disminuir y las condiciones meteorológicas mejorarán sensiblemente en el AMBA:

Miércoles 30 de septiembre: Se despide el mes con un ambiente algo más fresco en las primeras horas y cero probabilidad de lluvias. La temperatura mínima descenderá a los 11 °C, mientras que la máxima rondará los 18 °C con vientos moderados del sector norte.

Jueves 1 de octubre: El décimo mes del año comenzará con condiciones de tiempo estable y cielo parcialmente nublado. La mínima se ubicará nuevamente en 11 °C y la máxima alcanzará los 18 °C.

Viernes 2 de octubre: Se mantendrá el buen tiempo con un suave descenso en la temperatura matinal, registrando 10 °C de mínima y una máxima de 18 °C con vientos del sector sudoeste/sur.

Panorama para el próximo fin de semana

El fin de semana comenzará con un nuevo e incipiente ingreso de inestabilidad:

Sábado 3 de octubre: Se contempla una probabilidad de lluvias bajas a moderadas (10 a 40%) durante la primera mitad del día. La mínima será de 11 °C y la máxima tocará los 19 °C, acompañada por ráfagas del sector sur entre 23 y 31 km/h durante la mañana. Hacia la tarde y la noche, las condiciones tenderán a mejorar rápidamente con una drástica disminución del viento y la probabilidad de precipitaciones (0 a 10%).