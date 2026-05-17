Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 31 de agosto y el sábado 5 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se prevé una semana con tiempo estable, marcas térmicas agradables a mitad de semana y ausencia casi total de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 8°C de mínima y picos de 21°C antes de la llegada de un ambiente más fresco de cara al sábado.

De lunes a miércoles: mañanas frescas y tardes templadas

El arranque de la semana mantendrá condiciones de nubosidad variable.

Para el Lunes 31 se espera una mínima de 11°C y una máxima de 19°C, con baja probabilidad de lluvias (0-10%) únicamente por la mañana.

El Martes 1 registrará 9°C al comienzo de la jornada, alcanzando los 18°C por la tarde bajo un cielo parcialmente nublado.

El punto más cálido se vivirá el Miércoles 2, cuando el termómetro alcance una máxima de 21°C en la tarde/noche, partiendo desde los 10°C en las primeras horas del día, sin probabilidad de lluvias.

Del jueves al sábado: descenso térmico hacia el fin de semana

Durante el Jueves 3 continuará el ambiente templado, con marcas entre los 13°C y los 20°C y vientos del sector este de hasta 22 km/h.

A partir del Viernes 4 comenzará a notarse el cambio de aire, registrando una máxima de 17°C y mínima de 11°C con vientos del norte.

El descenso térmico se consolidará hacia el Sábado 5, día en que se anticipa la jornada más fría del periodo. Con una mínima de 8°C y una máxima que apenas llegará a los 15°C, el fin de semana comenzará con cielo parcialmente nublado y vientos del sector sur.