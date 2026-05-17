Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 31 de agosto y el sábado 5 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana con temperaturas templadas, baja probabilidad de lluvias y un marcado descenso hacia el fin de semana.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se prevé una semana con tiempo estable, marcas térmicas agradables a mitad de semana y ausencia casi total de precipitaciones.
Las temperaturas oscilarán entre los 8°C de mínima y picos de 21°C antes de la llegada de un ambiente más fresco de cara al sábado.
De lunes a miércoles: mañanas frescas y tardes templadas
El arranque de la semana mantendrá condiciones de nubosidad variable.
Para el Lunes 31 se espera una mínima de 11°C y una máxima de 19°C, con baja probabilidad de lluvias (0-10%) únicamente por la mañana.
El Martes 1 registrará 9°C al comienzo de la jornada, alcanzando los 18°C por la tarde bajo un cielo parcialmente nublado.
El punto más cálido se vivirá el Miércoles 2, cuando el termómetro alcance una máxima de 21°C en la tarde/noche, partiendo desde los 10°C en las primeras horas del día, sin probabilidad de lluvias.
Del jueves al sábado: descenso térmico hacia el fin de semana
Durante el Jueves 3 continuará el ambiente templado, con marcas entre los 13°C y los 20°C y vientos del sector este de hasta 22 km/h.
A partir del Viernes 4 comenzará a notarse el cambio de aire, registrando una máxima de 17°C y mínima de 11°C con vientos del norte.
El descenso térmico se consolidará hacia el Sábado 5, día en que se anticipa la jornada más fría del periodo. Con una mínima de 8°C y una máxima que apenas llegará a los 15°C, el fin de semana comenzará con cielo parcialmente nublado y vientos del sector sur.