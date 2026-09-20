Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 5 y el sábado 10 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La semana comenzará con condiciones agradables y temperaturas templadas, pero a medida que transcurran los días se prevé un leve descenso térmico, viento moderado con ráfagas y probabilidad de precipitaciones hacia la segunda mitad de la semana.

Inicio de semana agradable: Lunes 5 y Martes 6

El lunes 5 se perfila como la jornada más cálida de la semana. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13 °C y una máxima de 23 °C. Durante la mañana se esperan marcas térmicas de entre 13 °C y 15 °C con cielo algo a parcialmente nublado, alcanzando los 23 °C durante la tarde. El viento será leve, con velocidades de entre 7 y 12 km/h provenientes principalmente del sector sudoeste y sur. Sin probabilidades de lluvia (0%).

Para el martes 6, el ambiente continuará agradable pero con un leve descenso en las marcas máximas. La temperatura mínima se mantendrá en 13 °C, mientras que la máxima llegará a los 21 °C. En la mañana las temperaturas rondarán los 13-14 °C y hacia la tarde subirán a 21 °C, descendiendo a 18 °C por la noche. Los vientos se incrementarán ligeramente, alcanzando velocidades de entre 13 y 22 km/h desde el sudoeste, sin probabilidad de precipitaciones.

Inestabilidad y ráfagas de viento: Miércoles 7

El panorama cambiará a partir del miércoles 7, cuando comience a notarse una mayor inestabilidad. Con una mínima de 14 °C y una máxima de 19 °C, la tarde y la noche presentarán un incremento de la nubosidad y probabilidades de lluvias aisladas de entre un 10% y 40%.

Además, se intensificará el viento procedente del sector este, registrando velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la tarde y noche.

Jueves 8 y viernes 9: Días nublados y ventosos

El jueves 8 se registrará la temperatura máxima más baja de la semana, con apenas 18 °C de máxima y 15 °C de mínima. Durante todo el día predominará la nubosidad (con baja probabilidad de precipitación, entre 0 y 10%). Se mantendrá la presencia de vientos del noreste y este con ráfagas persistentes de 42 a 50 km/h.

El viernes 9 presentará condiciones similares: valores térmicos de entre 15 °C de mínima y 19 °C de máxima. Las probabilidades de lluvia seguirán siendo bajas (0 - 10%), pero continuará el ambiente ventoso con ráfagas del sector este/noreste de hasta 50 km/h.

Cierre del período: sábado 10

Para el inicio del fin de semana, el sábado 10, se prevé un leve reinicio de las condiciones inestables durante la madrugada y mañana, con una probabilidad de precipitación estimada entre el 10% y el 40%. La temperatura oscilará entre los 14 °C de mínima y los 19 °C de máxima. Hacia la tarde/noche la inestabilidad disminuirá (0 - 10%), mientras que la intensidad del viento tenderá a moderarse, ubicándose entre los 13 y 22 km/h sin ráfagas previstas.