Pronóstico semanal: cómo estará el tiempo entre el lunes 20 y el sábado 25 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este lunes se esperan lluvias aisladas y tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40% durante la mañana.

Según el organismo, las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante gran parte de la jornada inicial de la semana, con vientos provenientes del sudeste.

Inestabilidad para el comienzo de semana

Para el lunes, se prevé que las marcas térmicas oscilen entre los 19°C y los 23°C.

El parte oficial detalla que el cielo permanecerá nublado y las lluvias podrían intensificarse hacia la tarde-noche, momento en el que el organismo estima que "la probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento".

En otras regiones del país, como San Luis, el pronóstico también indica una jornada inestable con un cielo mayormente cubierto y vientos del sector sureste que alcanzarán ráfagas de hasta 50 km/h.

Descenso térmico y mejora de las condiciones

A partir del martes 21, en la Ciudad de Buenos Aires, se espera un cambio en la masa de aire que provocará un paulatino descenso de la temperatura.

Aunque la inestabilidad comenzará a retirarse, las máximas no superarán los 21°C.

El informe del SMN señala que para el miércoles 22 se registrará el punto más fresco de la semana en la capital, con una mínima de 12°C.

"El cielo estará algo nublado durante todo el día", sostienen desde el centro de monitoreo, descartando lluvias para la segunda mitad de la semana laboral en la zona central del país.

Perspectivas hacia el sábado

Hacia el jueves 23 y viernes 24, el pronóstico extendido anticipa una leve recuperación de las temperaturas máximas, situándose cerca de los 21°C.

Finalmente, para el sábado 25, los datos preliminares indican una jornada con nubosidad variable y condiciones estables en la mayor parte del territorio nacional, consolidando el clima otoñal tras el paso del frente de tormentas del lunes