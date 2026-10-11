Pronóstico semanal, del 11 al 17 de octubre: cuándo llueve, qué día será el más fresco y cuál el más primaveral

El pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores anticipa una mejora respecto de las jornadas lluviosas del fin de semana, con condiciones más estables a partir del domingo 11 de octubre.

Según los datos del clima que informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas máximas se ubicarán entre los 17 y los 19 grados, mientras que las mínimas subirán de manera progresiva desde los 9 hasta los 14.

Domingo, el día más fresco de la semana

El domingo 11 comenzará con una temperatura mínima de 9 grados, la más baja de todo el período. Durante la tarde, el termómetro llegará a los 17 grados y por la noche marcará alrededor de 13. El cielo tendrá nubosidad variable, con períodos parcialmente nublados.

El lunes 12 continuará con condiciones similares, aunque la mínima subirá a 10 grados. La máxima alcanzará los 17 y durante la noche se esperan unos 14. El cielo permanecerá parcialmente nublado.

El tiempo estará mayormente nublado.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

Martes 13 : la temperatura oscilará entre los 11 y los 18 grados, y se prevé nubosidad variable.





: la temperatura oscilará entre los 11 y los 18 grados, y se prevé nubosidad variable. Miércoles 14 : marcará un cambio en las temperaturas mínimas, que llegarán a los 14 grados, mientras que la máxima se mantendrá en 18. Así, las primeras horas del día serán menos frías que las del comienzo de la semana. El cielo estará parcialmente nublado.





: marcará un cambio en las temperaturas mínimas, que llegarán a los 14 grados, mientras que la máxima se mantendrá en 18. Así, las primeras horas del día serán menos frías que las del comienzo de la semana. El cielo estará parcialmente nublado. Jueves 15: se anticipa un escenario similar, con temperaturas de entre 14 y 18 grados. El viento podría intensificarse durante la última parte de la jornada.

Viernes y sábado, los días más primaverales

El viernes 16 y el sábado 17 serán las jornadas con las temperaturas máximas más elevadas de la semana: el termómetro llegará a los 19 grados, con mínimas de 14, y se espera nubosidad variable.

De esta manera, el cierre de la semana tendrá las condiciones térmicas más templadas del período, aunque las máximas permanecerán por debajo de los 20 grados.

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Cuándo puede llover en Buenos Aires

El pronóstico semanal no muestra jornadas con una probabilidad elevada de precipitaciones. Los principales períodos en los que aparece una posibilidad, aunque baja (0% a 10%), son la mañana del domingo 11 y del martes 13, además de las noches del lunes 12, jueves 15 y viernes 16.

De todos modos, esto no significa que las lluvias sean absolutamente imposibles, sino que el pronóstico no les asigna una probabilidad significativa, o que con el correr de los días el parte no pueda sufrir modificaciones.