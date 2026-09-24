¡Estalló el verano! Anticipan calor de hasta 35 grados en varias provincias del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un marcado ascenso de las temperaturas en gran parte de Argentina debido al avance de una masa de aire cálido y húmedo procedente del norte.

El fenómeno provocará marcas térmicas atípicas para la época, con picos previstos de hasta 35 grados en provincias como La Rioja y registros de 34 grados en Santiago del Estero.

En la Ciudad de Buenos Aires, las temperaturas rondarán los 24 grados antes de la llegada de un frente inestable.

Picos térmicos en el norte y la zona central

La irrupción de los vientos del sector norte generará un incremento de los registros térmicos a lo largo de las regiones del NOA, Cuyo y el norte argentino. Provincias como Salta, Tucumán y San Juan registrarán marcas máximas situadas entre los 31 y 33 grados.

Las condiciones del tiempo mostrarán el siguiente comportamiento según la zona geográfica:

En el norte y Cuyo las temperaturas treparán entre los 31 y 35 grados.

En la Ciudad de Buenos Aires el valor máximo se posicionará en torno a los 24 grados.

En Mar del Plata y la costa atlántica la masa cálida perderá fuerza con máximas de 17 grados.

Ingreso de un frente frío y alerta por lluvias

El periodo sofocante dará paso a un cambio drástico en las condiciones atmosféricas hacia el cierre del fin de semana.

El avance de un frente frío proveniente del sur generará precipitaciones y tormentas de variada intensidad sobre la región central y el Litoral.

Se prevé que las lluvias acumuladas alcancen los 55 milímetros en la provincia de Entre Ríos y valores de 35 milímetros en el norte bonaerense. Estas precipitaciones aportarán un alivio térmico generalizado y contribuirán a recomponer las reservas hídricas del sector agropecuario.