Pruebas PISA: el 76% de los alumnos no llegó al nivel mínimo en una materia clave

Los resultados de los estudiantes argentinos de 15 años en las pruebas PISA 2025 registraron un retroceso en las tres áreas evaluadas -Lectura, Matemática y Ciencias- en comparación con los registros de 2022. La información surge de un informe elaborado por la ONG Argentinos por la Educación a partir de los datos procesados de la evaluación internacional.

De acuerdo con el relevamiento, el 76% de los alumnos evaluados en el país no alcanzó los requerimientos mínimos de aprendizaje en Matemática, un indicador que refleja la profundidad del desafío educativo nacional.

La evaluación, organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), contó con la participación de 11.093 estudiantes de 412 escuelas argentinas sobre una muestra representativa a nivel nacional.

Matemática: El país obtuvo 367 puntos , lo que representó una baja del 2,9% respecto de 2022. En esta área, el 76% de los alumnos no llegó al nivel básico.

Lectura: Se registraron 389 puntos , marcando una caída del 3% frente a la edición anterior. El 59% de los evaluados quedó por debajo del umbral mínimo.

Ciencias: Alcanzó los 393 puntos, sufriendo un retroceso del 3,2%. Al igual que en Lectura, el 59% no logró los conocimientos fundamentales.

En comparación, los países miembros de la OCDE también mostraron retrocesos promedio en sus puntuaciones, con bajas del 0,6% en Ciencias, 3,2% en Lectura y 1,9% en Matemática.

Argentina en el ranking global y regional

En la edición 2025 de las pruebas PISA participaron más de 760.000 estudiantes de 91 países y economías. Sobre ese total, Argentina se posicionó en el puesto 62° en Lectura, 75° en Matemática y 71° en Ciencias.

A nivel regional, sobre un total de 13 países evaluados en América Latina, el sistema educativo argentino quedó ubicado en el octavo lugar en las tres áreas, por detrás de Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Perú y Colombia.



