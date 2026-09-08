Pruebas PISA: Uruguay superó a Argentina en todas las disciplinas evaluadas
El país vecino se consolidó como uno de los líderes educativos de Latinoamérica, mientras que Argentina registró marcados retrocesos y quedó en los puestos inferiores de la región.
Los resultados globales de las Pruebas PISA, administradas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), reflejaron una marcada brecha en el rendimiento educativo de los estudiantes de 15 años entre Uruguay y Argentina.
Mientras el sistema educativo uruguayo se mantuvo firme en los primeros puestos de América Latina junto a Chile, el indicador argentino cayó en las tres materias analizadas.
Puntajes por área: Uruguay en la cima regional
En el desglose por asignaturas, la diferencia de aprendizaje entre ambos países vecinos resultó sustancial:
Ciencias (Área principal): Uruguay alcanzó los 445 puntos (con una mejora respecto a la medición previa), mientras que Argentina descendió a 393 puntos.
Lectura: Uruguay obtuvo 433 puntos frente a los 389 puntos de Argentina, donde casi seis de cada diez alumnos no alcanzaron el nivel mínimo de comprensión lectora.
Matemática: Uruguay cosechó 409 puntos, mientras que Argentina registró su piso histórico con 367 puntos (el 76% de los alumnos argentinos no logró el umbral básico).
|Disciplina
|Uruguay
|Argentina
|Promedio OCDE
|Ciencias
|445 pts
|393 pts
|485 pts
|Lectura
|433 pts
|389 pts
|476 pts
|Matemática
|409 pts
|367 pts
|472 pts
Nivel de conocimientos mínimos y ranking latinoamericano
En la clasificación continental, Uruguay se ubicó entre los tres mejores países de América Latina junto a Chile y Costa Rica.
Por el contrario, Argentina se posicionó en el octavo lugar sobre 13 sistemas educativos de la región, quedando también por detrás de México, Brasil, Perú y Colombia.
Asimismo, la proporción de estudiantes que lograron superar el Nivel 2 (considerado el estándar mínimo de competencias básicas) evidenció la disparidad: en Uruguay, el 64,2% de los evaluados alcanzó este umbral en Ciencias y el 56,6% en Lectura; en Argentina, esas cifras cayeron al 41% y al 41% respectivamente.