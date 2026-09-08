Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 8 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
COMPARACIÓN

Pruebas PISA: Uruguay superó a Argentina en todas las disciplinas evaluadas

El país vecino se consolidó como uno de los líderes educativos de Latinoamérica, mientras que Argentina registró marcados retrocesos y quedó en los puestos inferiores de la región.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Los resultados globales de las Pruebas PISA, administradas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), reflejaron una marcada brecha en el rendimiento educativo de los estudiantes de 15 años entre Uruguay y Argentina

Mientras el sistema educativo uruguayo se mantuvo firme en los primeros puestos de América Latina junto a Chile, el indicador argentino cayó en las tres materias analizadas.

Puntajes por área: Uruguay en la cima regional

En el desglose por asignaturas, la diferencia de aprendizaje entre ambos países vecinos resultó sustancial:

  • Ciencias (Área principal): Uruguay alcanzó los 445 puntos (con una mejora respecto a la medición previa), mientras que Argentina descendió a 393 puntos.

  • Lectura: Uruguay obtuvo 433 puntos frente a los 389 puntos de Argentina, donde casi seis de cada diez alumnos no alcanzaron el nivel mínimo de comprensión lectora.

  • Matemática: Uruguay cosechó 409 puntos, mientras que Argentina registró su piso histórico con 367 puntos (el 76% de los alumnos argentinos no logró el umbral básico).

DisciplinaUruguayArgentinaPromedio OCDE
Ciencias445 pts393 pts485 pts
Lectura433 pts389 pts476 pts
Matemática409 pts367 pts472 pts

Nivel de conocimientos mínimos y ranking latinoamericano

En la clasificación continental, Uruguay se ubicó entre los tres mejores países de América Latina junto a Chile y Costa Rica

Por el contrario, Argentina se posicionó en el octavo lugar sobre 13 sistemas educativos de la región, quedando también por detrás de México, Brasil, Perú y Colombia.

Asimismo, la proporción de estudiantes que lograron superar el Nivel 2 (considerado el estándar mínimo de competencias básicas) evidenció la disparidad: en Uruguay, el 64,2% de los evaluados alcanzó este umbral en Ciencias y el 56,6% en Lectura; en Argentina, esas cifras cayeron al 41% y al 41% respectivamente.

Esta nota habla de:
Últimas noticias de Pruebas PISA