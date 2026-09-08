Pruebas PISA: Uruguay superó a Argentina en todas las disciplinas evaluadas

Los resultados globales de las Pruebas PISA, administradas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), reflejaron una marcada brecha en el rendimiento educativo de los estudiantes de 15 años entre Uruguay y Argentina.

Mientras el sistema educativo uruguayo se mantuvo firme en los primeros puestos de América Latina junto a Chile, el indicador argentino cayó en las tres materias analizadas.

Puntajes por área: Uruguay en la cima regional

En el desglose por asignaturas, la diferencia de aprendizaje entre ambos países vecinos resultó sustancial:

Ciencias (Área principal): Uruguay alcanzó los 445 puntos (con una mejora respecto a la medición previa), mientras que Argentina descendió a 393 puntos .

Lectura: Uruguay obtuvo 433 puntos frente a los 389 puntos de Argentina , donde casi seis de cada diez alumnos no alcanzaron el nivel mínimo de comprensión lectora.

Matemática: Uruguay cosechó 409 puntos, mientras que Argentina registró su piso histórico con 367 puntos (el 76% de los alumnos argentinos no logró el umbral básico).

Disciplina Uruguay Argentina Promedio OCDE Ciencias 445 pts 393 pts 485 pts Lectura 433 pts 389 pts 476 pts Matemática 409 pts 367 pts 472 pts

Nivel de conocimientos mínimos y ranking latinoamericano

En la clasificación continental, Uruguay se ubicó entre los tres mejores países de América Latina junto a Chile y Costa Rica.

Por el contrario, Argentina se posicionó en el octavo lugar sobre 13 sistemas educativos de la región, quedando también por detrás de México, Brasil, Perú y Colombia.

Asimismo, la proporción de estudiantes que lograron superar el Nivel 2 (considerado el estándar mínimo de competencias básicas) evidenció la disparidad: en Uruguay, el 64,2% de los evaluados alcanzó este umbral en Ciencias y el 56,6% en Lectura; en Argentina, esas cifras cayeron al 41% y al 41% respectivamente.