PUAM y Pensiones No Contributivas: cuáles son los montos actualizados de septiembre con aumento y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de las Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) correspondientes a septiembre de 2026.

Las prestaciones alcanzadas por la movilidad previsional incorporaron un incremento del 2,11%, que se aplica de manera automática.

A esta actualización se suma el refuerzo extraordinario de $70.000 para los beneficiarios que cumplen con las condiciones establecidas. El bono se acredita junto con el haber mensual y, de acuerdo con el esquema informado, permite elevar los ingresos de quienes cobran las prestaciones más bajas.

Cuánto cobran los titulares de las PNC y la PUAM en septiembre





La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) equivale al 80% del haber jubilatorio mínimo. Luego de la actualización correspondiente a septiembre, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

Haber base actualizado: $342.906,56.

$342.906,56. Bono extraordinario: $70.000.

$70.000. Monto final: $412.906,56.





La PUAM está destinada a personas mayores que cumplen con las condiciones establecidas para acceder a esta prestación y que no cuentan con una jubilación contributiva.

Por eso, además del monto mensual, es importante que los titulares mantengan vigentes los requisitos correspondientes para conservar el beneficio.

¿A cuánto suben las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez?

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez representan el 70% del haber mínimo previsional. Con el aumento de septiembre, los importes quedan de la siguiente manera:

Haber base actualizado: $300.043,24.

$300.043,24. Bono de refuerzo: $70.000.

$70.000. Monto final percibido: $370.043,24.





El bono se suma a la prestación y se incorpora a la liquidación correspondiente al mes. De esta manera, quienes cumplen con las condiciones para recibir el refuerzo alcanzan un ingreso superior al monto básico de la PNC.

¿Cuánto cobran las madres de 7 hijos mediante PNC en septiembre?





Las titulares de la Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos o más perciben un haber equivalente al 100% de la jubilación mínima.

En septiembre, el monto base queda establecido en $428.633,20. Al sumar el bono extraordinario completo de $70.000, el total asciende a:

Haber mensual: $428.633,20.

$428.633,20. Bono extraordinario: $70.000.

$70.000. Total: $498.633,20.





De esta manera, este grupo alcanza el mismo nivel de ingreso bruto que los jubilados que perciben el haber mínimo y reciben el refuerzo completo.

Las pensiones acceden al bono de refuerzo de $70.000, que se acredita junto al haber previsional.

¿Cuáles son los requisitos para mantener el cobro de las PNC y la PUAM?





Para conservar el cobro de estas prestaciones de manera ininterrumpida, los beneficiarios deben mantener vigentes determinadas condiciones vinculadas con su residencia, situación económica y datos personales.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Residencia en Argentina: no ausentarse del territorio nacional durante más de 90 días corridos.

no ausentarse del territorio nacional durante más de 90 días corridos. Compatibilidad de ingresos: no ser titular de prestaciones contributivas incompatibles ni percibir ingresos que superen los límites establecidos para cada beneficio.

no ser titular de prestaciones contributivas incompatibles ni percibir ingresos que superen los límites establecidos para cada beneficio. Datos actualizados: mantener al día la información personal y del grupo familiar registrada en la base de la ANSES.





El cumplimiento de estas condiciones es importante para evitar interrupciones o inconvenientes en la percepción de la prestación. Además, los titulares pueden consultar el detalle de sus haberes y verificar los conceptos incluidos en la liquidación a través de mi ANSES, tanto desde la aplicación como desde el sitio web oficial del organismo.

Calendario de pagos de septiembre: cuándo cobran los beneficiarios





La ANSES organizó el calendario de pagos de septiembre según la terminación del DNI de cada titular:

Jubilados que cobran el haber mínimo

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre de 2026.

martes 8 de septiembre de 2026. DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre de 2026.

miércoles 9 de septiembre de 2026. DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre de 2026.

jueves 10 de septiembre de 2026. DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre de 2026.

viernes 11 de septiembre de 2026. DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre de 2026.

lunes 14 de septiembre de 2026. DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre de 2026.

martes 15 de septiembre de 2026. DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre de 2026.

miércoles 16 de septiembre de 2026. DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre de 2026.

jueves 17 de septiembre de 2026. DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre de 2026.

viernes 18 de septiembre de 2026. DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre de 2026.





Pensiones No Contributivas