Pueblos originarios rechazan el Día de la Raza y se movilizan a la casa de Cristina Kirchner

Diversas organizaciones de pueblos originarios convocaron a una concentración este lunes frente al domicilio de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, ubicado en el barrio porteño de Constitución, para conmemorar el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

La jornada busca explicitar un activo rechazo a la decisión de la administración del presidente Javier Milei de restituir la denominación institucional de "Día de la Raza" para la fecha patria del 12 de octubre.

Actividades culturales y reivindicación del decreto de 2010

La convocatoria prevé el desarrollo de una serie de manifestaciones culturales y rituales comunitarios a partir de las 15 horas en la calle San José 1111.

Durante el encuentro se contempla la realización de un mural en vivo, una ceremonia ancestral, interpretación de coplas, muestras de danza folclórica paraguaya y presentaciones musicales.

Desde los colectivos indígenas fundamentaron la elección del lugar al remarcar: "Reivindicamos el Decreto del 2010 de Cristina Fernández de Kirchner que, como Presidenta, establecía esta fecha como el Día del respeto a la Diversidad cultural, cambiando el paradigma colonizador histórico de nuestro Estado".

Controversia jurídica por el cambio de nomenclatura

La medida impuesta por el Poder Ejecutivo busca conmemorar la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 como un hito de intercambio cultural, modificando la denominación en los registros de feriados oficiales.

Sin embargo, la resolución administrativa genera un debate legal al colisionar con la Ley Nacional 27.399 sancionada en 2017, la cual ratifica el concepto de diversidad cultural para la jornada.

En el cierre de su comunicado, los referentes comunitarios enviaron un fuerte mensaje sobre la soberanía territorial y sus derechos de preservación: "Defendemos nuestra madre Tierra y decimos 'NO' a la extranjerización de nuestro territorio. Basta de perseguir a los pueblos Originarios".