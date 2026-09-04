¿Puede aumentar la yerba? Productores reclaman en Misiones "un precio de base"

Productores yerbateros, tealeros y tabacaleros realizan un "tractorazo" masivo en Misiones en rechazo al impacto del DNU 70/2023 que desreguló el mercado. ¿Puede aumentar el precio de la yerba?

La movilización tiene lugar en la antesala de la llegada del presidente Javier Milei a Puerto Iguazú para la convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Los manifestantes exigen restablecer las facultades reguladoras del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para frenar el estancamiento de los valores en origen y la pérdida de competitividad.

Crisis en origen y posible impacto en el precio de la yerba mate

La situación genera una gran incertidumbre sobre el valor final del paquete en góndola. Mientras los pequeños productores denuncian que perciben entre $250 y $280 por kilo de hoja verde -un valor congelado respecto al año anterior-, reclaman que el precio de equilibrio debería situarse entre $500 y $600 para cubrir los costos.

Esta disparidad entre los gastos operacionales y los ingresos en la chacra pone en riesgo la continuidad productiva. De trasladarse los costos exigidos por los colonos al circuito comercial, se podría desencadenar un nuevo aumento en la yerba mate que afectará de manera directa al consumidor final en los supermercados.

Las columnas de camiones y tractores avanzaron por rutas alternativas hacia los puntos de concentración, sorteando retenes de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal en cruces estratégicos. Los productores alertan sobre una quiebra masiva de las economías regionales si no se establecen precios de referencia.

Testimonios de la protesta en primera persona

"Hoy más o menos para que se pueda trabajar tendría que estar entre 500 y 600 pesos el kilo de hoja verde. Ahora estamos percibiendo la mitad. Digo ese precio para pacificar la situación", explicó el productor Luis.

El trabajador del sector agregó sobre el origen del conflicto: "Nadie abona, nadie limpia, nadie hace nada. Entonces nuestros yerbales se están convirtiendo en poco tiempo en monte, en abandono total. Este problema surgió con la asunción de Javier Milei. Este no es un problema que surgió del mercado yerbatero. Es un capricho político".

"Lo que nosotros estamos proponiendo, como productores de Misiones, es que el Gobierno fije un precio base para los productores. El 85 % de la yerba que se produce en el país sale de esta provincia", remarcó Luis.

Por su parte, Lis Jorge, productora de Jardín América, expresó: "Es un tema muy triste volver a repetir lo que ya vivimos en la década de los '90. Los productores estamos a punto de quiebra, no tenemos más un peso ni para el combustible del tractor. El productor está fundido gracias al DNU 70/2023 y al Decreto 812 que desguazaron nuestro instituto. Hoy la tierra la están comprando inversores a precio regalado y los hijos de los colonos tienen que emigrar".

En tanto, Antenor Alves, secretario general del Sindicato de Tareferos de Jardín América, detalló el panorama laboral: "Hoy el trabajador tarefero está viviendo al día. El 70% de los trabajadores tareferos se están yendo a trabajar a Brasil. Hace cuatro años que el subsidio intersafra viene congelado en $120.000, ¿qué hace un trabajador con ese monto? Muestran al país como si fuera una maravilla, pero la realidad es que el pobre está más pobre".