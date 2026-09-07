Qué beneficiarios de ANSES cobran un pago único de hasta $536.774 en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó desde septiembre de 2026 los montos de las Asignaciones de Pago Único (APU), que se otorgan ante determinadas situaciones familiares. Con el nuevo incremento, uno de estos beneficios alcanza los $536.774.

La actualización fue establecida mediante la Resolución 260/2026, publicada en el Boletín Oficial, que dispuso un aumento del 2,11% en los montos y rangos de las asignaciones familiares.

Cuáles son los nuevos valores, quiénes pueden acceder y qué requisitos deben cumplir los beneficiarios.

¿Cuánto deposita la ANSES por las Asignaciones de Pago Único en septiembre?





¿Cuánto deposita la ANSES por las Asignaciones de Pago Único en septiembre?

El monto más elevado de las Asignaciones de Pago Único (APU) corresponde a la Asignación Familiar por Adopción, que desde septiembre de 2026 quedó establecida en $536.774.

Las otras dos asignaciones también recibieron la actualización del 2,11%. De esta manera, la Asignación Familiar por Matrimonio quedó en $134.430, mientras que la correspondiente a Nacimiento alcanza los $89.782.

Para acceder a estos tres beneficios, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no debe superar los $6.314.898. Además, la ANSES establece un límite individual: si alguno de los integrantes del grupo familiar registra ingresos superiores a $3.157.449, el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones familiares, aunque el ingreso familiar total se encuentre dentro del tope establecido.

En el caso de las asignaciones por Nacimiento y Adopción, pueden acceder trabajadores en relación de dependencia, trabajadores de temporada y rurales, titulares de una prestación de una ART, beneficiarios de la Prestación por Desempleo y titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

También pueden corresponder a quienes hayan tenido derecho al cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la AUH por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo durante el mes en que se produjo el nacimiento o la adopción.

Para el beneficio por Nacimiento, el niño debe tener entre 2 meses y 2 años al momento de realizar el trámite. Además, el nacimiento debe estar acreditado y los datos personales y familiares deben encontrarse actualizados en la ANSES.

En el caso de una adopción, la solicitud puede presentarse desde los dos meses y hasta los dos años posteriores a la sentencia de adopción, con la documentación correspondiente.

La Asignación Familiar por Matrimonio, por su parte, está destinada a trabajadores registrados comprendidos en SUAF, trabajadores de temporada, titulares de la Prestación por Desempleo, titulares de una prestación de una ART y titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Para solicitarla, el matrimonio debe estar acreditado ante la ANSES y el trámite debe realizarse entre los dos meses y los dos años posteriores al casamiento.

En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, la ANSES exige además una antigüedad laboral mínima y continuada de seis meses.

También deben cumplirse los límites de ingresos vigentes y encontrarse actualizados los datos personales y los vínculos familiares registrados ante el organismo.

Los trámites pueden realizarse a través de Atención Virtual de la ANSES o de manera presencial en una oficina del organismo con turno previo. Antes de iniciar la gestión, es necesario verificar que los datos personales y los vínculos familiares estén correctamente registrados en Mi ANSES y presentar la documentación correspondiente según el beneficio solicitado.

Calendario de las Asignaciones de Pago Único de la ANSES

Todos los documentos - Primera quincena: del 9 de septiembre al 9 de octubre.

Todos los documentos - Segunda quincena: del 21 de septiembre al 9 de octubre.