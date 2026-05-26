¿Qué cafeteras express comprar en Argentina?

Lograr un espresso consistente, sumar vapor para bebidas con leche y evitar equipos que se vuelven incómodos cuando se usan todos los días. Para elegir bien, conviene comparar presión, potencia, capacidad del tanque y tipo de controles antes de mirar solo el precio.

Una forma simple de ordenar opciones es revisar modelos dentro de una misma categoría, como la sección de, donde resulta más fácil contrastar fichas técnicas y detectar qué máquina encaja con la rutina de cada casa.

Qué revisar antes de decidir

Presión y estabilidad de extracción

En express hogareñas es común ver 15 o 20 bares. El número importa, pero más importa que la máquina mantenga un flujo parejo y una temperatura estable, porque ahí se define si el café sale con cuerpo y crema o si queda aguado y con gusto plano. Un equipo puede anunciar mucha presión y, sin embargo, fallar si la temperatura o el caudal se sostienen de manera irregular.

Potencia y respuesta al pasar de café a vapor

La potencia influye en el tiempo de calentamiento y en la fuerza del vaporizador. Para un uso cotidiano, una máquina alrededor de 950-1050 W suele ser un punto razonable para preparar espresso y, después, texturizar leche sin eternizarse. Esto se nota especialmente cuando el consumo incluye capuchinos o lattes.

Capacidad del tanque y practicidad de limpieza

Un depósito grande evita recargas constantes y, si es removible, facilita la limpieza. En el segmento doméstico, 1,25 L a 1,5 L suele ser cómodo para varios cafés al día, sobre todo si en casa se preparan dos o más tazas seguidas.

Modelos recomendados para comparar, con datos técnicos

1) CUK by Gadnic (CAFEXP30): manual directa para rutina diaria

Este modelo de cafetera es un buen punto de partida si se busca una express clásica, sin menús complicados y con funciones claras. Como referencia técnica, se presenta con bomba de 20 bares, potencia de 1050 W, tanque de 1,5 L, filtro de acero inoxidable, cuerpo de plástico ABS con detalles metálicos y varilla de acero con control manual. Incluye funciones de espresso, vapor y agua caliente, y suele venir con depósito removible y garantía de 12 meses.

En la práctica, rinde para quien quiere preparar espresso y luego pasar al vapor con un manejo simple. Es una opción lógica cuando la idea es aprender lo básico del espresso sin depender de automatismos.

2) Gadnic CME01 (CAFEXP05): automática compacta para uso cotidiano

Para quienes priorizan una experiencia más guiada, la CME01 apunta a la comodidad. Como ficha típica, se encuentra con bomba de 15 bares, tanque desmontable de 1,25 L, vaporizador y sistema de protección contra sobrepresión. También suele indicarse un formato compacto con dimensiones cercanas a 16,1 × 31,0 × 30,9 cm, además de garantía de 12 meses.

En uso real, es una alternativa práctica para espresso individual o doble, con un tanque razonable y un enfoque de "uso directo", útil cuando se busca preparar café rápido sin demasiada curva de aprendizaje.

En el día a día, aporta repetición más simple (por el control digital) y un set de funciones pensado para quien alterna hábitos sin resignar tanque grande y prestaciones de vapor.

Si la búsqueda es específicamente por este tipo de equipos, dentro de la misma categoría se puede recorrer la oferta de cafetera express para comparar capacidad, presión y funciones dentro de un solo catálogo.

Qué conviene elegir según el uso

Para 1-2 cafés por día y gusto por lo manual: una express como la CAFEXP30 (20 bar, 1050 W, 1,5 L) permite controlar la preparación sin vueltas.

Para varias tazas diarias o casa con consumo parejo: se agradece un tanque amplio (1,5 L) y potencia cercana a 1050 W para no perder tiempo entre preparaciones.

Para café con leche frecuente: priorizar varilla de acero y control manual de vapor (presente en modelos como CAFEXP30 y CM3000) ayuda a lograr una leche mejor texturizada.

Para alternar formatos y simplificar la repetición: un modelo como CM3000 suma panel táctil y funciones pensadas para una rutina más flexible.

Una cafetera express bien elegida no se decide por una promesa genérica, sino por una ficha técnica que cierre con la rutina: presión razonable, potencia suficiente para vapor, tanque cómodo y controles acordes al nivel de "manualidad" que se busca.