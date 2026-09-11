Qué es el ecocidio, el proyecto que penaliza el daño ambiental y enciende la preocupación del sector productivo

La figura del ecocidio podría incorporarse al Código Penal argentino si avanza un proyecto de ley que ya obtuvo dictamen favorable en el Senado y que genera preocupación entre entidades del sector productivo por las nuevas sanciones que propone para quienes provoquen daños al ambiente. La iniciativa crea nuevos delitos ambientales y establece penas que pueden llegar hasta los 25 años de prisión en los casos más graves.

El proyecto, impulsado por la senadora Edith Terenzi, busca crear un nuevo Título XIV, denominado "Delitos contra el ambiente", para castigar penalmente los daños que, por su gravedad, extensión o duración, excedan el ámbito de las sanciones administrativas o de la responsabilidad civil. Entre sus puntos principales aparecen penas de prisión, sanciones para empresas y castigos mayores cuando los hechos involucren a funcionarios públicos.

Por ahora, la figura del ecocidio no forma parte del Código Penal argentino. Para que eso cambie, el proyecto todavía debe superar el tratamiento en el Senado y continuar su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados.

Qué se considera un delito ambiental y las penas previstas

Uno de los cambios centrales consiste en crear tipos penales específicos para conductas que provoquen daños ambientales de especial gravedad. El proyecto apunta a situaciones en las que el perjuicio sea grave, tenga una amplia extensión territorial o se prolongue durante un período significativo, además de los casos en los que el daño tenga características irreversibles. De esta manera, se diferenciarían los daños ambientales menores, que pueden resolverse con multas o sanciones, de los de gran magnitud, que tendrían una responsabilidad penal.

El aspecto que concentra buena parte del debate es el alcance de las conductas comprendidas. La iniciativa remite al conjunto de normas vigentes de protección ambiental -nacionales, provinciales y municipales- para determinar obligaciones cuyo incumplimiento podría tener consecuencias penales.

El proyecto establece distintas escalas de penas según la gravedad del daño y sus consecuencias. En los casos más graves, la prisión podría alcanzar los 25 años cuando el daño ambiental provoque la muerte de una o más personas. También contempla figuras culposas, es decir, situaciones en las que el daño no se produce de manera intencional, sino como consecuencia de negligencia, imprudencia o incumplimiento de determinados deberes, con penas menores que las previstas para los casos más graves. La posibilidad de que una conducta negligente termine en una causa penal es uno de los puntos que despertó mayores cuestionamientos entre las organizaciones vinculadas con la producción.

Qué sanciones podrían recibir las empresas

La iniciativa no se limita a las personas físicas. También incorpora responsabilidad para las personas jurídicas, por lo que las empresas podrían recibir sanciones cuando se determine su participación en un delito ambiental. Entre las medidas previstas aparecen multas económicas, suspensión de actividades por hasta 10 años, prohibición de contratar con el Estado y publicación de la sentencia.

De esta forma, el proyecto busca que las consecuencias de un delito ambiental no recaigan únicamente sobre una persona determinada, sino que también puedan alcanzar a la compañía involucrada.

Qué pasa si interviene un funcionario público

La propuesta incorpora además un tratamiento más severo cuando en el hecho participe un funcionario público. En esos casos, las penas aumentarían un tercio tanto en el mínimo como en el máximo, mientras que también se contempla una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Este punto adquiere particular relevancia para actividades como la minería, los hidrocarburos y la energía, que requieren permisos, evaluaciones de impacto ambiental, inspecciones y distintas autorizaciones de organismos estatales.

La discusión con productores y empresas

Quienes impulsan la iniciativa sostienen que el Código Penal no contempla hoy los delitos ambientales como una categoría autónoma, y que ciertos daños de gran magnitud exigen una respuesta penal específica. El proyecto tomó impulso tras casos de fuerte repercusión, como el fallo por el ecocidio de pingüinos en Punta Tombo y los incendios forestales en la cordillera patagónica, y llegó al Senado acompañado por más de 48.000 firmas ciudadanas.

Del otro lado, la iniciativa recibió cuestionamientos de entidades como la Sociedad Rural Argentina, COPAL, el Consejo Agroindustrial Argentino y la Federación de Acopiadores. El sector objetó que el proyecto podría resultar demasiado amplio para determinar con precisión qué conducta constituye un delito: al vincular la responsabilidad penal con el cumplimiento de un extenso conjunto de normas ambientales nacionales, provinciales y municipales, advierten que podría existir incertidumbre sobre qué conductas terminarían siendo consideradas delitos.

La preocupación alcanza especialmente a sectores como el agro, la ganadería, la industria, la actividad forestal, la minería y los hidrocarburos, donde existen regulaciones ambientales y procedimientos de autorización específicos. Desde esa perspectiva, los críticos advierten que una regulación penal con límites difíciles de anticipar podría generar un efecto de cautela sobre productores, empresas e inversores: la incertidumbre haría que los funcionarios encargados de autorizar proyectos actúen con mayor prudencia y que las empresas tengan reparos para avanzar con emprendimientos productivos.

Esa mirada crítica encontró una de sus voces más contundentes en Daniel Montamat, que enmarcó la discusión en la vieja disyuntiva entre desarrollo y ambiente. En una columna de opinión, advirtió que la figura del ecocidio, tal como está redactada, podría convertirse en un obstáculo para el proceso de inversión que ya atraviesan Vaca Muerta, la minería del litio y el cobre, y cuestionó su constitucionalidad al señalar que el tipo penal no define con precisión la conducta prohibida. "Las 'o' disyuntivas siempre han sido paralizantes" del desarrollo económico, planteó, y alertó sobre un riesgo de parálisis decisoria: que los funcionarios se vuelvan reacios a autorizar proyectos ante la eventual penalización de sus actos administrativos. En un pasaje provocador, sostuvo que lo que debería penalizarse en la Argentina es el "industricidio", las decisiones estatales que frustran inversiones productivas.

En esa línea, las entidades plantean que la protección ambiental y el desarrollo productivo no deberían presentarse como objetivos incompatibles, sino que las actividades extractivas y productivas deberían avanzar bajo el cumplimiento de las normas ambientales y con mecanismos de control.

Con dictamen favorable pero sin haber llegado aún al recinto, el proyecto deberá definir primero su suerte en el Senado y, en caso de avanzar, continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados.