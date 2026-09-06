Qué es el graupel, el extraño fenómeno que cubrió de blanco a Bahía Blanca: ¿puede llegar al AMBA?

Cuando falta poco más de dos semanas para el inicio de la primavera, la ola de frío que afecta a distintas zonas de la Argentina vino con sorpresa en Bahía Blanca: la ciudad del sur bonaerense se tiñó de blanco este viernes por la noche con la llegada de un fenómeno inusual para esta época del año en la región, la caída de graupel.

¿Qué es el graupel?

Se trata de un tipo de precipitación caracterizada por pequeñas gotas de lluvia que se congelan y forman partículas de hielo blandas. Podría definirse como una suerte de punto intermedio entre el granizo más fino y los copos de nieve.

Si bien el episodio duró apenas unos minutos, la intensidad alcanzó para que el material se acumulara de manera visible en varios puntos de la ciudad. Según el medio local La Brújula 24, ese breve lapso bastó para que calles, veredas y distintos sectores de Bahía Blanca quedaran pintados de blanco por un buen rato.

A diferencia del granizo tradicional, compuesto por piedras de hielo más compactas y duras, el graupel tiene una consistencia más suave y, por lo general, no ocasiona daños en vehículos, techos ni otras superficies. Desde la Municipalidad de Bahía Blanca informaron que no se registraron llamados de emergencia vinculados al fenómeno.

¿Se traslada al AMBA?

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera una mínima de apenas 3°, en lo que sería el día más frío de toda la semana. La máxima, en tanto, llegaría a 12°. No se aguardan precipitaciones en Capital Federal y alrededores, por lo que la caída de graupel también quedaría descartada.

El organismo adelantó que el termómetro oscilaría entre los 4° y los 13°, también sin lluvias y con cielo de algo a parcialmente nublado. Para el martes se pronostica un leve ascenso, con 6° de mínima y 17° de máxima. Esa suba continuaría con el correr de los días hasta llegar, el viernes, a los 21°.