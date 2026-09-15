Qué es el Túnel de Agua Negra que une a Argentina y Chile por la Cordillera de los Andes

El proyecto vial del Túnel de Agua Negra avanzará con la utilización de una tuneladora de alta tecnología para perforar la Cordillera de los Andes, con el objetivo de unir la provincia de San Juan con la Región de Coquimbo en Chile.

Esta obra de ingeniería busca consolidar el Corredor Bioceánico Central mediante dos túneles paralelos de 14 kilómetros cada uno, garantizando la circulación terrestre continua durante todo el año en la frontera binacional.

Tecnología de vanguardia para la excavación andina

La maquinaria requerida para ejecutar la perforación es una tuneladora de grandes dimensiones conocida como TBM (Tunnel Boring Machine), un equipo que opera como una fábrica subterránea itinerante.

La estructura posee un peso superior a las 6.000 toneladas y supera los 150 metros de longitud, por lo que exige un diseño a medida adaptado a la dureza del macizo rocoso y a las condiciones extremas de temperatura a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar.

El sistema mecanizado realiza el corte de la roca y el revestimiento del espacio de forma simultánea. A medida que la cabeza giratoria fragmenta el material, brazos mecánicos automatizados colocan estructuras prefabricadas de hormigón denominadas dovelas.

Este procedimiento asegura la estabilidad del conducto inmediatamente después de la excavación y reduce significativamente el riesgo de desprendimientos respecto de los métodos de voladura tradicionales.

Impacto logístico e integración del Corredor Bioceánico

La construcción del paso subterráneo resolverá la limitación estacional del actual Paso de Agua Negra, el cual suele permanecer cerrado durante los meses invernales debido a las intensas nevadas.

Al contar con un trazado operativo de forma permanente, la infraestructura transformará el flujo comercial interoceánico conectando los puertos del Pacífico con el Atlántico.

Además de su función logística para el transporte de cargas y el desarrollo económico regional, la traza física incluirá la posibilidad de albergar infraestructura científica.

El diseño contempla la proyección del laboratorio subterráneo ANDES (Agua Negra Deep Experiment Site), una instalación que se situará a 1.750 metros de profundidad bajo la roca para estudios avanzados en física de partículas.

EN DETALLE

El Túnel de Agua Negra, megaproyecto de ingeniería vial diseñado para perforar la Cordillera de los Andes y conectar la provincia de San Juan (Argentina) con la Región de Coquimbo (Chile), es una obra que consiste en dos túneles subterráneos paralelos de unos 14 kilómetros de longitud cada uno, ubicados a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar.

Puntos clave del proyecto:

Tránsito permanente: El paso cordillerano actual (Paso de Agua Negra) cierra varios meses al año por las intensas nevadas invernales. El túnel permitirá el flujo vehicular durante los 365 días del año.

Corredor Bioceánico: Es una obra estratégica para unir los puertos del Océano Atlántico (en Brasil y Argentina) con los del Océano Pacífico (en Chile), facilitando el comercio y el transporte de cargas internacional.

Laboratorio científico (ANDES): El diseño contempla la construcción del laboratorio subterráneo ANDES (Agua Negra Deep Experiment Site) a 1.750 metros de profundidad bajo la roca, destinado a investigaciones avanzadas en física de partículas y materia oscura.

ASí funcionan las máquinas tuneladoras TBM que perforan la roca en la cordillera.

Las máquinas tuneladoras TBM (Tunnel Boring Machine) son plantas industriales automatizadas itinerantes diseñadas para excavar túneles a sección completa en roca dura sin necesidad de utilizar explosivos tradicionales.

Funcionamiento paso a paso: