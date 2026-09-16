Qué jubilados cobran este miércoles 16 de septiembre con aumento y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos correspondiente a septiembre. Durante este miércoles 16, el organismo acreditará los haberes de los jubilados y pensionados que perciben la jubilación mínima.

Para este período, todas las liquidaciones se otorgan con la actualización del 2,11% en los haberes, en concordancia con el dato de inflación reportado por el INDEC de dos meses atrás.

Asimismo, se mantiene vigente la acreditación del bono extraordinario de $70.000 para quienes se ubican en la primera escala previsional.

De esta manera, los jubilados que cobran el básico perciben este mes un monto total de $498.633,20 (integrado por la base mínima de $428.633,20 más el refuerzo de $70.000).

Quiénes cobran este miércoles 16 de septiembre con aumento y bono





El esquema de depósitos de la ANSES dispone que este miércoles cobren los siguientes grupos según la terminación de su Documento Nacional de Identidad:

Jubilados y pensionados con haber mínimo: DNI terminados en 6.

Qué jubilados cobran este miércoles 16 de septiembre.

Cómo sigue el calendario para el haber mínimo

La acreditación para el tramo que no supera la jubilación mínima continuará durante el resto de la semana bajo el siguiente cronograma:

DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.

Por su parte, los jubilados que perciben haberes superiores al mínimo comenzarán a cobrar a partir del martes 22 de septiembre.